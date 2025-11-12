Как отучить кота драть мебель

Ваш любимец превращает диван или обои в произведение искусства, а кресло — в поле боя? Не отчаивайтесь! Это распространенная проблема, с которой сталкиваются многие владельцы кошек. К счастью, существуют способы отучить питомца от этой разрушительной привычки. О них нам рассказала консультант по питанию и воспитанию кошек и собак производителя кормов для животных Софья Васильева. Главное, по ее словам, — терпение, понимание и правильный подход.

© Freepik

«Кошки любят точить когти — это один из их природных инстинктов. И не важно, что попадется под лапу, будь то диван или обои. Полностью пресекать такое поведение нельзя, но и игнорировать тоже не стоит», — рассказывает эксперт.

Зачем кошки точат когти?

По словам специалиста, заточка когтей у котов заложена природой. Причин для этого несколько.

С помощью твердых предметов кошка снимает с когтей омертвевший слой роговой пластины ногтя. С длинным когтями неудобно передвигаться и тем более забираться на предметы. После заточки они становятся короче и при этом острее — надежное оружие против врага.

Заточкой когтей кошка метит территорию, показывает другим животным, что это «мое». С подушечек лап выделяется секрет, который попадает в получившиеся царапины и углубления.

Это своего рода физкультура. Во время царапания у кота задействовано практически все тело. Поэтому часто питомцы точат когти после сна, так они разминают мышцы.

Таким образом кошки поддерживают навык выпускать когти из подушечек лап. Это очень важно в дикой природе. Кошки стали домашними животными, но инстинкт сохранили.

И наконец, еще одна причина — царапая мебель и обои, кот привлекает к себе внимание хозяина. Особенно если не получает ласки, к нему относятся с равнодушием. Характер внимания не важен, пусть даже это будут гневные окрики.

Как отучить царапать мебель

Полностью справиться с природным рефлексом невозможно. Есть шанс лишь отучить точить когти в неположенных местах. Вот несколько советов от нашего эксперта:

Установить когтеточку

«Этот самый простой и надежный способ. И диван с обоями останутся целыми, и против природы не пойдете. Да, когтеточка проблему не решит мгновенно, нужно время, чтобы кошка привыкла точить когти именно об нее, а не о привычный диван. Особенно если это взрослый питомец», — рассказывает Софья.

Чтобы процесс приучения шел быстрее, нужно установить аксессуар в правильном месте. Например, там, где кошка проводит львиную долю своей жизни, допустим, неподалеку от ее спального места.

«Другой вариант — повесить ее на месте "преступления", то есть на стену, где она обычно дерет обои. А можно разместить в коридоре неподалеку от входа в квартиру. Здесь, по мнению питомцев, начинается их территория», — советует специалист.

Новая когтеточка должна постоять в помещении несколько дней, чтобы кот привык к ней.

«Затем познакомьте питомца с ней — поднесите его к когтеточке, возьмите лапу, выдвиньте коготки легким нажатием на подушечки, проведите ими по поверхности. Если кот сопротивляется, перенесите знакомство на завтра», — рекомендует эксперт.

Действенный метод — побрызгать когтеточку кошачьей мятой или валерианой, то есть запахами, которые кошки очень любят.

Сделайте мебель менее привлекательной

Чтобы приучить кота к когтеточке, нужно сначала отучить точить когти в неположенных места, сделать их неудобными для такого дела или даже противными. Эксперт:

«Если речь о диване, то можно обернуть облюбованные кошкой части полиэтиленом, привязать кусок пластика — так поверхность станет гладкой, точить когти будет неудобно».

Также кошки не любят липкие поверхности. Наклейте двусторонний скотч на те места мебели, которые усатый чаще всего царапает. Шуршащая фольга также может отпугнуть кошку. Оберните ею ножки дивана или углы кресла. Это временная мера, но она может быть очень эффективной.

Добавьте неприятные запахи

Подойдет эфирное масло апельсина, лимона, шкурки от мандаринов или духи с цитрусовыми нотками. Разведите с водой во флаконе с разбрызгивателем и распылите на проблемные участки. Также можно воспользоваться специальными спреями, которые продаются в зоомагазинах. Они имеют неприятный для кошек запах, при этом безопасны для животных и мебели.

Метод «кнута и пряника»