Россиян предупредили, какие решения при проектировании испортят вашу кухню

Дарья Кондрашева, старший дизайнер-архитектор Мебельной Группы «Дятьково», рассказала «Газете.Ru» о частых ошибках, которые россияне совершают при проектировании кухни. По ее словам, эти решения чаще всего портят кухню.

«Начнем в прямом смысле издалека: очень часто при проектировании клиенты воспринимают кухню как отдельный объект, забывая, что все же она должна быть вписана в пространство, которое, возможно, будет выполнять несколько функций. Увлекаясь построением композиции, можно не учесть, что осталось мало места для обеденного стола, некуда поставить миски для животного, детский стульчик. Очень часто заказчикам кажется, что кухня «простовата», и тогда добавляют, как на выставочных образцах, несколько цветов, текстур дерева или бетона, забывая, что все это должно «подружиться» со стенами, полом и остальной мебелью», — рассказала эксперт.

По словам дизайнера, в топе ошибок — решение сначала «раскидать» розетки (потому что рабочие торопят), а потом заказывать мебель.

«Нет, сначала нужен проект, где все будет расположено, как вам надо. Помимо основных предметов крупной бытовой техники нужно учесть и возможную потребность в розетках для других приборов: измельчителя, новых кухонных гаджетов, подзарядки и так далее. Много розеток не бывает, тут работает правило «лучше больше, чем меньше». Минимальное число розеток в общей площади рабочей зоны — от 5 шт.», — отметила она.

Также эксперт рекомендует не экономить на грамотном электрике, который правильно рассчитает необходимую мощность для всех электроприборов и запитает их на отдельные автоматы, чтобы при использовании нескольких приборов одновременно вы не столкнулись с отключением света. С учетом того, что бытовая техника стоит не малых денег, стоит также позаботиться об установке сетевого фильтра, чтобы избежать скачков напряжения, которые выводят приборы из строя.

«В проектировании любого помещения есть золотые правила и нормы. В кухнях это рабочий треугольник холодильник-мойка-плита. Между этими зонами должны находиться рабочие пространства. Самое большое — между мойкой и плитой — от 60 см, в идеале 90 см. У вас также должны быть предусмотрены места, куда можно сложить продукты или поставить готовое блюдо с плиты, разместить бытовую технику», — добавила дизайнер.

По ее словам, цель эргономики — минимизировать суету на кухне и сделать процесс приготовления пищи удобным, поэтому надо действовать последовательно и логично.

«Если это зона мойки, то рядом должна быть посудомоечная машина, которая при открывании не блокирует доступ к мусорному ведру и раковине. Если это рабочее пространство около плиты, тогда рядом или под варочной панелью располагаем выдвижные ящики для столовых приборов и кухонной утвари, базу для хранения кастрюль и сковородок. Не забудьте учесть такие важные моменты, как высота рабочей поверхности (для небольшого роста это 86 см, для среднего — 91 см, для высоких — 95 см). Если есть возможность и позволяет место, лучше расположить духовой шкаф и СВЧ в колонне на уровне столешницы, чтобы было легче наблюдать за процессом приготовления и доставать горячие блюда», — подчеркнула она.

Еще одна частая ошибка — непродуманная система хранения.

«Сюда можно отнести и недостаток мест для хранения, и их избыток, и неудобство использования. Чтобы не ошибиться и не переплатить деньги за неудобные шкафы, лучше взять предварительный проект кухни и расписать, что и где у вас будет лежать. Учитывайте все: емкости для сыпучих продуктов, специи, бабушкины соленья, столовые приборы, кастрюли, редко используемые комбайны, блендеры и так далее. Оставьте места для дальнейших покупок. Таким образом появится четкая картина: действительно вы нуждаетесь в шкафах в два-три уровня или это дань моде?» — рассказала эксперт.

Отдельным пунктом можно вынести и неудобную организацию хранения. Как показывает практика, снизу лучше всего по максимуму использовать выдвижные системы открывания, а сверху — распашные. От подъемных механизмов люди стали чаще отказываться из соображений экономии — стоимость фурнитуры там значительно выше.

«В угловых кухнях предусмотрите доступ к труднодоступным местам. Сейчас рынок предлагает множество систем выдвижения, от волшебных уголков до карусели», — отметила она.

Укладка плитки до монтажа мебели — часто встречающаяся ошибка, которая происходит в основном по инициативе строителей (им хочется скорее сдать объект).

«Если смонтировать фартук до установки кухни, с вероятностью 99% мебель не будет плотно прилегать к стене. Придется делать отступ или ставить пристеночный бортик между фартуком и столешницей. А ведь сейчас практически все клиенты отказываются ставить пристеночный бортик и хотят минимизировать зазоры между мебелью и стенами», — добавила дизайнер.

Кроме этого, при составлении проекта очень легко ошибиться, если не знать особенностей конструктива мебели. Разобраться в этом самостоятельно очень трудно (практически невозможно), но в каждом кухонном салоне есть грамотные специалисты, которые учтут неочевидные моменты: грамотное освещение рабочей поверхности и способы его включения, установка технического уголка, чтобы ручки не задевали друг друга при открывании фасадов, нюансы выдвижения ящика рядом с подоконником и так далее. Их помощь поможет избежать распространенных ошибок и получить интерьер, в котором продумана каждая деталь, резюмировала эксперт.

