Ветврач предупредил россиян о возможных рисках сна с кошкой

Доктор пояснил, что людям свойственно выбирать тяжелые одеяла из-за создаваемого ими ощущения комфорта и защищенности. Однако для кошек такой контакт может быть крайне неприятным, сопоставимым с состоянием образования колтунов в шерсти.

«Тесный контакт с объектами, такими как одеяла, не рекомендуется для кошек. Отсутствие потовых желез у этих животных делает их уязвимыми к перегреву в условиях повышенной температуры. Аналогичные проблемы возникают при образовании колтунов у кошек: под ними происходит воспаление, покраснение и зуд кожи, что нарушает теплообмен и может привести к перегреву. Тяжелое одеяло функционирует как крупный колтун, затрудняя циркуляцию воздуха и повышая риск развития патологических состояний. Это вызывает у питомца состояние дискомфорта», - отметил Шеляков в беседе с «Абзацем».

Также ветеринар подчеркнул, что пледы, предназначенные для кошек, чаще всего выполняют исключительно декоративную функцию и не обеспечивают должного уровня комфорта во время сна с точки зрения физиологии животного.

