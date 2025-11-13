Как незаметно зашить дырку

Порваться могут даже хорошие вещи: например, если вы зацепились за что-то острое, упали или если у вашего питомца есть острые когти. Однако выкидывать поврежденный предмет одежды не обязательно — его можно аккуратно заштопать, причем так, что следов не будет заметно. «Лента.ру» рассказывает, как зашить дырку на джинсах, штанах или футболке вручную и с помощью швейной машинки.

Как зашить дырку на джинсах вручную

Чтобы заштопать джинсы между ног, достаточно кусочка липкой ткани, нитки и иглы. При желании можно избавиться от дырки с помощью швейной машинки, однако починить джинсы получится и вручную.

Для ремонта джинсов нужно использовать специальные виды ткани с липкой поверхностью с одной стороны. Это может быть флизелин или дублерин.

Пошаговая инструкция

Подберите нитки максимально близкие по цвету к джинсам. Возьмите джинсы, выверните их на лицевую сторону и положите так, чтобы место разрыва было слегка натянуто между левой рукой и противоположной штаниной. Начните стежки: первым проведите иголкой через верхний край дырки, вытащите ее, разверните и через центр разрыва проденьте через нижний край дырки. Сделайте пять-шесть стежков по этому принципу, двигаясь слева направо по краям разрыва. В итоге дыра должна оказаться как бы внутри между двух краев. После пяти стежков, когда дырка уже частично скрылась, вернитесь к началу и повторите весь процесс. Старайтесь в этот раз продевать нитки максимально близко к складке, образовавшейся после первого слоя стежков. Когда слой мелких стежков дошел до конца первого слоя, продолжайте первый. Снова берите чуть больше расстояние, но по такому же принципу — чтобы дыра осталась между двух краев. После еще шести-семи стежков вернитесь на место, где закончился второй ряд, и продолжайте его. Так зашивайте место повреждения до конца. Когда завершите все стежки и завяжете узел, выверните джинсы наизнанку и горячим утюгом прогладьте место штопки так, чтобы края дыры были повернуты в разные стороны: правый край направо, а левый, соответственно, налево. Возьмите прямоугольный кусочек ткани и положите его липкой стороной к месту штопки с изнаночной стороны. На ровной поверхности прогладьте ткань горячим утюгом — липкий слой расплавится и хорошо пристанет к вашим джинсам. Возьмите иголки и нитки и пройдитесь по приклеенной ткани крупными стежками змейкой. Должен получиться узор в виде длинных параллельных полосок. Захватывайте минимум ткани самих джинсов, чтобы не было видно стежков с лицевой стороны.

Как заштопать джинсы с помощью машинки

Дырку на джинсах в районе ягодиц можно заштопать с помощью швейной машинки.

А еще этот способ отлично подходит для укрепления потертостей, где еще нет дыры, но она явно скоро появится

Пошаговая инструкция

Возьмите нитки, максимально приближенные по цвету к ткани джинсов. Выверните джинсы на изнаночную сторону, максимально соедините края дырки и разгладьте ткань вокруг. Приложите к месту разрыва или потертости кусочек липкой ткани (дублерина или флизелина). Старайтесь брать отрезки большого размера — лучше удалить лишнее позднее, чем добавлять еще ткань. Снова выверните джинсы, на этот раз на лицевую сторону, и проверьте, как заклеилась дырка. Не должно остаться прорезей в месте разрыва. Ножницами отрежьте лишние ворсинки с лицевой стороны ткани. Перенесите джинсы в швейную машинку, положите лицевой стороной. Настройте стежок в один или 1,5 миллиметра. Строчка обязательно должна быть по рисунку нити джинсов. Так заплатка дольше прослужит. Кроме того, старайтесь делать строчки не одной длины — где-то больше, где-то короче. Так заплатка будет меньше заметна. Еще один важный момент — делайте строчки как можно ближе друг к другу. Так заплатка будет держаться крепче. Можно пройтись несколько раз туда-обратно по месту разрыва, это тоже укрепит заплатку.

Как зашить дырку на колене

Еще одна частая проблема — дыра на коленке джинсов, особенно детских. Ее тоже можно заштопать в домашних условиях.

Возьмите джинсы левой рукой так, чтобы место с дыркой было выше другой ткани. Возьмите нитки подходящего цвета. Сделайте первый стежок — проденьте иголку через дырку в нижнюю часть края ткани. Затем снова проденьте иголку через край ткани, но уже верхний. Она должна идти снизу вверх и выходить из изнаночной стороны джинсов в лицевую. Теперь снова протяните иглу с ниткой через нижний край дырки. Сделайте 8–10 таких стежков, затем вернитесь к началу разрыва ткани и повторите их, но более мелко и близко друг к другу. В итоге сама дырка должна оказаться как бы внутри между двух краев ткани. Теперь сделайте длинные горизонтальные стежки в обратном направлении на большом расстоянии друг от друга. Вернитесь с их помощью к началу дырки. Там завяжите узелок. Выверните джинсы на изнаночную сторону. Ножницами срежьте лишние нитки. Утюгом прогладьте шов, получившийся с изнаночной стороны. Для укрепления заплатки прикрепите кусочек липкой ткани. Положите ее на место разрыва и пригладьте теплым утюгом. Закрепите ткань крупными стежками в форме змейки.

Как заштопать дырку на футболке

На футболке можно избавиться от дырки вручную. Главное — подобрать цвет ниток точно под ткань.

Обычно на футболках дырки имеют форму круга, поэтому их сложнее зашивать.

Пошаговая инструкция

Начните стежки примерно в пяти миллиметрах от разрыва. Проведите иголку сверху вниз, при этом зацепите ткань сверху дважды, чтобы получился двойной стежок. Затем сверху сделайте стежок вниз, захватив ткань так, чтобы дырка оказалась внутри — между двух слоев ткани. Теперь сделайте стежок снизу вверх. Разрыв все еще должен быть внутри. Повторяйте и чередуйте стежки: сверху вниз, снизу вверх. Когда дойдете до середины дырки, сделайте большой стежок влево и вернитесь к началу зашитого участка. И снова повторите весь процесс: на этот раз старайтесь делать стежки более мелкими и более близкими друг к другу. Когда дойдете до еще не зашитого участка, снова делайте первый слой стежков — чуть крупнее и дальше друг от друга, чем во втором ряду. Когда завершите и дойдете до конца разрыва, вернитесь на середину (на то место, где закончился второй ряд), и продолжайте второй ряд стежков. Когда закончите и сделаете узел, отрежьте лишние нитки и выверните футболку наизнанку. Утюгом прогладьте место разрыва, положив футболку на твердую ровную поверхность.

Как зашить дырку на штанах

Заштопать штаны можно вручную: понадобится лишь иголка и нитка максимально приближенного к цвету штанов оттенка.

Начинайте зашивать не у самого края дыры, а на несколько миллиметров левее, захватив часть целой ткани. Так вы сможете избежать дальнейшего разрыва.