Как незаметно зашить дырку? Простые способы починить джинсы, штаны и футболку вручную и с помощью швейной машинки

Lenta.ru

Порваться могут даже хорошие вещи: например, если вы зацепились за что-то острое, упали или если у вашего питомца есть острые когти. Однако выкидывать поврежденный предмет одежды не обязательно — его можно аккуратно заштопать, причем так, что следов не будет заметно. «Лента.ру» рассказывает, как зашить дырку на джинсах, штанах или футболке вручную и с помощью швейной машинки.

Как незаметно зашить дырку
© Lenta.ru

Как зашить дырку на джинсах вручную

Чтобы заштопать джинсы между ног, достаточно кусочка липкой ткани, нитки и иглы. При желании можно избавиться от дырки с помощью швейной машинки, однако починить джинсы получится и вручную.

Для ремонта джинсов нужно использовать специальные виды ткани с липкой поверхностью с одной стороны. Это может быть флизелин или дублерин.

Пошаговая инструкция

  1. Подберите нитки максимально близкие по цвету к джинсам.
  2. Возьмите джинсы, выверните их на лицевую сторону и положите так, чтобы место разрыва было слегка натянуто между левой рукой и противоположной штаниной.
  3. Начните стежки: первым проведите иголкой через верхний край дырки, вытащите ее, разверните и через центр разрыва проденьте через нижний край дырки.
  4. Сделайте пять-шесть стежков по этому принципу, двигаясь слева направо по краям разрыва. В итоге дыра должна оказаться как бы внутри между двух краев.
  5. После пяти стежков, когда дырка уже частично скрылась, вернитесь к началу и повторите весь процесс. Старайтесь в этот раз продевать нитки максимально близко к складке, образовавшейся после первого слоя стежков.
  6. Когда слой мелких стежков дошел до конца первого слоя, продолжайте первый. Снова берите чуть больше расстояние, но по такому же принципу — чтобы дыра осталась между двух краев.
  7. После еще шести-семи стежков вернитесь на место, где закончился второй ряд, и продолжайте его. Так зашивайте место повреждения до конца.
  8. Когда завершите все стежки и завяжете узел, выверните джинсы наизнанку и горячим утюгом прогладьте место штопки так, чтобы края дыры были повернуты в разные стороны: правый край направо, а левый, соответственно, налево.
  9. Возьмите прямоугольный кусочек ткани и положите его липкой стороной к месту штопки с изнаночной стороны. На ровной поверхности прогладьте ткань горячим утюгом — липкий слой расплавится и хорошо пристанет к вашим джинсам.
  10. Возьмите иголки и нитки и пройдитесь по приклеенной ткани крупными стежками змейкой. Должен получиться узор в виде длинных параллельных полосок. Захватывайте минимум ткани самих джинсов, чтобы не было видно стежков с лицевой стороны.

Как заштопать джинсы с помощью машинки

Дырку на джинсах в районе ягодиц можно заштопать с помощью швейной машинки.

А еще этот способ отлично подходит для укрепления потертостей, где еще нет дыры, но она явно скоро появится

Пошаговая инструкция

  1. Возьмите нитки, максимально приближенные по цвету к ткани джинсов.
  2. Выверните джинсы на изнаночную сторону, максимально соедините края дырки и разгладьте ткань вокруг.
  3. Приложите к месту разрыва или потертости кусочек липкой ткани (дублерина или флизелина). Старайтесь брать отрезки большого размера — лучше удалить лишнее позднее, чем добавлять еще ткань.
  4. Снова выверните джинсы, на этот раз на лицевую сторону, и проверьте, как заклеилась дырка. Не должно остаться прорезей в месте разрыва.
  5. Ножницами отрежьте лишние ворсинки с лицевой стороны ткани.
  6. Перенесите джинсы в швейную машинку, положите лицевой стороной. Настройте стежок в один или 1,5 миллиметра.
  7. Строчка обязательно должна быть по рисунку нити джинсов. Так заплатка дольше прослужит. Кроме того, старайтесь делать строчки не одной длины — где-то больше, где-то короче. Так заплатка будет меньше заметна.
  8. Еще один важный момент — делайте строчки как можно ближе друг к другу. Так заплатка будет держаться крепче.
  9. Можно пройтись несколько раз туда-обратно по месту разрыва, это тоже укрепит заплатку.

Как зашить дырку на колене

Еще одна частая проблема — дыра на коленке джинсов, особенно детских. Ее тоже можно заштопать в домашних условиях.

  1. Возьмите джинсы левой рукой так, чтобы место с дыркой было выше другой ткани. Возьмите нитки подходящего цвета.
  2. Сделайте первый стежок — проденьте иголку через дырку в нижнюю часть края ткани.
  3. Затем снова проденьте иголку через край ткани, но уже верхний. Она должна идти снизу вверх и выходить из изнаночной стороны джинсов в лицевую.
  4. Теперь снова протяните иглу с ниткой через нижний край дырки.
  5. Сделайте 8–10 таких стежков, затем вернитесь к началу разрыва ткани и повторите их, но более мелко и близко друг к другу. В итоге сама дырка должна оказаться как бы внутри между двух краев ткани.
  6. Теперь сделайте длинные горизонтальные стежки в обратном направлении на большом расстоянии друг от друга. Вернитесь с их помощью к началу дырки. Там завяжите узелок.
  7. Выверните джинсы на изнаночную сторону. Ножницами срежьте лишние нитки.
  8. Утюгом прогладьте шов, получившийся с изнаночной стороны.
  9. Для укрепления заплатки прикрепите кусочек липкой ткани. Положите ее на место разрыва и пригладьте теплым утюгом.
  10. Закрепите ткань крупными стежками в форме змейки.

Как заштопать дырку на футболке

На футболке можно избавиться от дырки вручную. Главное — подобрать цвет ниток точно под ткань.

Обычно на футболках дырки имеют форму круга, поэтому их сложнее зашивать.

Пошаговая инструкция

  1. Начните стежки примерно в пяти миллиметрах от разрыва. Проведите иголку сверху вниз, при этом зацепите ткань сверху дважды, чтобы получился двойной стежок.
  2. Затем сверху сделайте стежок вниз, захватив ткань так, чтобы дырка оказалась внутри — между двух слоев ткани.
  3. Теперь сделайте стежок снизу вверх. Разрыв все еще должен быть внутри.
  4. Повторяйте и чередуйте стежки: сверху вниз, снизу вверх.
  5. Когда дойдете до середины дырки, сделайте большой стежок влево и вернитесь к началу зашитого участка. И снова повторите весь процесс: на этот раз старайтесь делать стежки более мелкими и более близкими друг к другу.
  6. Когда дойдете до еще не зашитого участка, снова делайте первый слой стежков — чуть крупнее и дальше друг от друга, чем во втором ряду. Когда завершите и дойдете до конца разрыва, вернитесь на середину (на то место, где закончился второй ряд), и продолжайте второй ряд стежков.
  7. Когда закончите и сделаете узел, отрежьте лишние нитки и выверните футболку наизнанку.
  8. Утюгом прогладьте место разрыва, положив футболку на твердую ровную поверхность.

Как зашить дырку на штанах

Заштопать штаны можно вручную: понадобится лишь иголка и нитка максимально приближенного к цвету штанов оттенка.

Начинайте зашивать не у самого края дыры, а на несколько миллиметров левее, захватив часть целой ткани. Так вы сможете избежать дальнейшего разрыва.

  1. Проведите иглу через нижний край разрыва, при этом как бы из самой дыры. Затем — сверху вниз в верхнем крае разрыва.
  2. Делайте мелкие стежки близко друг к другу. Двигайтесь постепенно от левого края к правому.
  3. Когда дойдете до правого края дыры, не заканчивайте штопку сразу. Пройдитесь еще на несколько миллиметров дальше стежками, чтобы избежать разрывов в будущем.
  4. Завяжите узелок, когда закончите штопать.
  5. Выверните штаны на изнаночную сторону, внутрь штанины, которую заштопали, положите мягкую подушку для шитья. Если ее нет, подойдет любой другой предмет с мягким наполнением, например, плотная игрушка.
  6. Ножницами отрежьте остатки ниток и разрыва в месте штопки с изнаночной стороны штанов.
  7. Хорошо нагретым утюгом прогладьте место штопки — тоже с изнаночной стороны штанов.
  8. Приложите к месту разрыва кусочек ткани с липким слоем. Помните, что он должен быть больше, чем участок штопки. Так вы укрепите заплатку, благодаря чему дыра не появится снова и не увеличится в размерах.
  9. Снова прогладьте место, где была дырка, хорошо нагретым утюгом. Липкая ткань должна хорошо пристать к штанам.
  10. Выверните штаны на лицевую сторону, проверьте результат. Удалите оставшиеся нитки.