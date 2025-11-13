Что подготовить за зиму для нового сезона на даче

Зима — отличное время, чтобы заняться дачей, даже если участок мирно спит под снегом. Можно многое продумать, спланировать и сделать так, чтобы весной не начинать все с нуля, потратив куда больше сил и денег. Пока земля отдыхает, рачительный и заботливый хозяин может привести в порядок инвентарь, подготовить рассаду, обновить дом и придумать, как улучшить участок в новом сезоне. Вот что стоит сделать, пока за окном мороз — опытный садовод Павел Пахомов поделился советами.

© РИА Новости

Проверить и привести в порядок инвентарь

Лопаты, грабли, тяпки и секаторы не должны простаивать ржавыми до весны. Зимой самое время их осмотреть, почистить, заточить и при необходимости смазать металлические части.

«Если какие-то инструменты вышли из строя, спокойно купите замену — к марту все это подорожает, а сейчас можно найти что-то действительно качественное с хорошей скидкой. Полезно также разобрать садовый ящик и понять, чего не хватает: веревок, перчаток, шлангов или колышков для подвязки растений», — предлагает эксперт.

Спланировать посадки и обновить грядки на бумаге

Пока почва отдыхает, займитесь планом грядок и теплиц. Зимой легче рассчитать, какие культуры куда посадить, чтобы соблюсти севооборот и не тратить лишние силы весной. Сделайте схему участка, отметьте солнечные зоны и соседства культур. Составьте список семян, что нужно докупить, и закажите заранее, пока есть хороший выбор.

Подготовить все для рассады

Февраль — уже старт работы с семенами для многих культур, глазом не успеем моргнуть, а уже пора приниматься за работу. Переберите старые пакеты с семенами, сделайте тест на всхожесть. Грунт, торфяные таблетки, кассеты и лампы подготовьте заранее. Спокойное планирование зимой всегда улучшает результативность работы с рассадой и гарантирует крепкие всходы весной.

Рассчитать виды и нормы удобрений на сезон

Составьте «питательный бюджет» участка: что и на каких грядках росло в прошлом году, какие культуры планируются, сколько нужно азота, фосфора, калия и кальция.

«Сопоставьте с анализом почвы, если он есть, и решите, где использовать органику (компост, перепревший навоз), где — минеральные комплексы или моноудобрения. Переведите нормы из граммов на квадратный метр в реальные объемы на ваши площади, заложите 10–15% запас. Отдельно отметьте подкормки для рассады и многолетников, чтобы весной не бегать по магазинам в последний момент», — напоминает садовод со стажем.

Подсчитать и купить стройматериалы для мелкого ремонта

Зимой удобно составить смету на мелкие работы: починка ограды, настила, стеллажей в теплице, замена поликарбоната, обработка дерева. Измерьте, что и где нужно: погонные метры доски, количество саморезов, уголков, сетки, пропитки, краски. Разбейте список на «обязательно» и «по возможности», проверьте, что уже есть на складе, и купите недостающее заранее — зимой цены ниже, да и доставка свободнее. К началу сезона у вас будет все под рукой, и любая починка займет часы, а не недели.