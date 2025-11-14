Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, назвал лучшую одежду для питомцев на зиму. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

© Газета.Ru

«Наступают холода и утепляться надо не только нам с вами, но и нашим любимым питомцам. <...> Да, в моде для животных есть и сезонность и тренды! Даже если у ваших любимцев густая шерсть, правильная одежда помогает им не простудиться на прогулках и чувствовать себя комфортно в любую погоду. Рекомендую обратить внимание на всевозможные комбинезоны / мне понравились монохромные варианты /и на трикотаж из новогодней коллекции», — написал Рогов.

На прошлой неделе стилист рассказал, что самой модной обувью сейчас являются сапоги с высоком голенищем на каблуке. Ведущий «Модного приговора» заявил, что стоит приобрести модель с круглым или квадратным мысом, на необычном каблуке или на платформе.

В октябре ведущий «Модного приговора» призвал приобрести кейп к следующей весне. Александр Рогов заявил, что этот предмет гардероба «может быть самостоятельным и носиться как платье, а может служить верхним слоем и стать дополнением к многослойным образам».

Ранее Александр Рогов призвал носить косынки вместо шапок.