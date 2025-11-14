Как ухаживать за комнатными растениями осенью

Осенью комнатные растения погружаются в состояние полусна. Световой день становится короче, воздух становится суше, а из окон дует прохладой. В это время помощь должна быть очень деликатной: без лишних вопросов, но с вниманием к деталям. В это время вашим зеленым питомцам катастрофически не хватает света. Когда день сокращается почти вдвое, растения буквально голодают. Их стебли неестественно вытягиваются, листья бледнеют и опадают. Проще всего переставить горшки на южные подоконники, но беречь от агрессивного осеннего солнца. Если естественного света недостаточно, выручат фитолампы. И обязательно протирайте листья чистой тряпочкой: пыль съедает до 40% света. С поливом сейчас важно не переусердствовать. Растения замедлили обмен веществ и потребляют меньше влаги. Перед поливом проверьте грунт пальцем. Поливать нужно утром теплой отстоянной водой, чтобы к ночи излишки испарились. Суккуленты и кактусы и вовсе можно поливать только раз в месяц, уточняет канал «Flowwow для бизнеса». Сквозняки и перепады температур тоже представляют для них угрозу. При проветривании убирайте растения с подоконников, а под горшки подкладывайте теплоизоляционные материалы. Верните тропические виды с балконов в дом. Для них губительны даже легкие заморозки. С началом отопительного сезона воздух в квартирах становится сухим. Спасайте растения увлажнителем или расставьте между ними емкости с водой. Опрыскивать тоже нужно аккуратно. Например, растениям с бархатистыми листьями они и вовсе противопоказаны. Подкормки сейчас нужны минимальные. Большинство видов готовится к покою, и стимулировать рост азотными удобрениями ни к чему. Они от этого лишь ослабнут. Но растения, которые продолжают цвести, например, орхидеи и азалии, нужно подпитывать составами с калием и фосфором. Осенью нужна только санитарная обрезка. Удаляйте сухие листья и увядшие бутоны. Формирующую стрижку оставьте до весны.

Отдельный разговор касается суккулентов. Им сейчас нужна прохлада около 10-15°C и почти полная сухость. После такой аскетичной «зимовки» они зацветут пышным цветом.