Сошел верхний слой кожи: какие компоненты в составе бытовой химии вызывают ожоги
Житель Татарстана получил сильный химический ожог после использования азиатских капсул для стирки белья. Накануне происшествия жена пострадавшего постирала с ними постельное белье. Он лег спать, а наутро обнаружил на своей спине сильный ожог. Медики оказали жителю Татарстана необходимую помощь и обработали рану, после чего он был направлен домой, передает «Комсомольская правда». Как это могло произойти и что делать, чтобы не просыпаться с химическими ожогами после стирки белья, «Вечерняя Москва» обсудила с доктором медицинских наук, дерматологом Марият Мухиной.
По ее словам, нередко на маркетплейсах можно найти такие иностранные средства, составы которых предназначены для промышленного отбеливания, очистки сильно загрязненных материалов, тканей, линолеума.
«Еще могут быть отбеливатели и средства для глубокой очистки, которые могут в том числе содержать щелочи и кислоты. И, естественно, что обычное полоскание может не справиться с этим средством, не удалить это все с ткани», — объяснила эксперт.
Также в состав подобных средств могут входить отбеливатели, способные избавиться даже от налета на трубах.
«Все это остается на коже и может вызвать химический ожог, в лучшем случае — контактный дерматит. Очевидно, что у мужчины из Татарстана было сильное абразивное воздействие на кожу, снялся верхний слой дермы», — рассказала дерматолог.
Подобные воздействия на кожу далее развиваются по типу токсического ожога. В дальнейшем это может потребовать длительной реабилитации, а на коже могут образоваться рубцы.
«Проблема в том, что многие не отдают себе отчет в том, что нужно все-таки читать составы, способы применения, назначение. У нас есть серьезные обеззараживающие средства, которые не должны применяться в быту — они нужны только для особо опасных инфекций», — указала собеседница «ВМ».
Бывают и случаи, когда продавцы выставляют на продажу просроченные товары. В этой ситуации не исключено, что после истечения срока годности могут начаться различные химические процессы, которые неизвестно, к какому итогу приведут.
«Все-таки такие вещи для быта, для дома, для семьи лучше заказывать в офлайн-магазинах, у крупных брендов. Непроверенные средства могут привести к выпадению волос после мытья или обесцвечиванию кожи средством, которое предназначено для обуви, и как итог — сильнейшие ожоги», — предупредила Мухина.
Если все же есть желание попробовать какое-то новое средство, стоит обратить внимание на рекомендации от лидеров мнений. Многие бренды используют их и амбассадоров, чтобы укрепить доверие к своей продукции.
«Нельзя тащить в свой дом и намазывать на себя все, что ни попадя, что дешевле и красивее оформлено. В составе средства могут быть сильнейшие химические вещества, настолько активные, что они просто уничтожают поверхность», — предупредила эксперт.
Чтобы не столкнуться с неприятными последствиями, Мухина рекомендует обращать внимание на производителя, состав средства, выбирать проверенные товары и бренды, заслуживающие доверия.
«Также обращаем внимание на отзывы, в том числе лидеров мнений. Подделать эти отзывы сейчас стало труднее», — добавила дерматолог.
Американские исследователи выяснили, что многие бытовые чистящие средства содержат вещества, которые при вдыхании вызывают отравление мозга. Чем еще можно заболеть, если работать с бытовой химией без защиты, выясняла «Вечерняя Москва».