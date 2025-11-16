Какие компоненты в составе бытовой химии вызывают ожоги

Житель Татарстана получил сильный химический ожог после использования азиатских капсул для стирки белья. Накануне происшествия жена пострадавшего постирала с ними постельное белье. Он лег спать, а наутро обнаружил на своей спине сильный ожог. Медики оказали жителю Татарстана необходимую помощь и обработали рану, после чего он был направлен домой, передает «Комсомольская правда». Как это могло произойти и что делать, чтобы не просыпаться с химическими ожогами после стирки белья, «Вечерняя Москва» обсудила с доктором медицинских наук, дерматологом Марият Мухиной.

© Вечерняя Москва

По ее словам, нередко на маркетплейсах можно найти такие иностранные средства, составы которых предназначены для промышленного отбеливания, очистки сильно загрязненных материалов, тканей, линолеума.

«Еще могут быть отбеливатели и средства для глубокой очистки, которые могут в том числе содержать щелочи и кислоты. И, естественно, что обычное полоскание может не справиться с этим средством, не удалить это все с ткани», — объяснила эксперт.

Также в состав подобных средств могут входить отбеливатели, способные избавиться даже от налета на трубах.

«Все это остается на коже и может вызвать химический ожог, в лучшем случае — контактный дерматит. Очевидно, что у мужчины из Татарстана было сильное абразивное воздействие на кожу, снялся верхний слой дермы», — рассказала дерматолог.

Подобные воздействия на кожу далее развиваются по типу токсического ожога. В дальнейшем это может потребовать длительной реабилитации, а на коже могут образоваться рубцы.

«Проблема в том, что многие не отдают себе отчет в том, что нужно все-таки читать составы, способы применения, назначение. У нас есть серьезные обеззараживающие средства, которые не должны применяться в быту — они нужны только для особо опасных инфекций», — указала собеседница «ВМ».

Бывают и случаи, когда продавцы выставляют на продажу просроченные товары. В этой ситуации не исключено, что после истечения срока годности могут начаться различные химические процессы, которые неизвестно, к какому итогу приведут.

«Все-таки такие вещи для быта, для дома, для семьи лучше заказывать в офлайн-магазинах, у крупных брендов. Непроверенные средства могут привести к выпадению волос после мытья или обесцвечиванию кожи средством, которое предназначено для обуви, и как итог — сильнейшие ожоги», — предупредила Мухина.

Если все же есть желание попробовать какое-то новое средство, стоит обратить внимание на рекомендации от лидеров мнений. Многие бренды используют их и амбассадоров, чтобы укрепить доверие к своей продукции.

«Нельзя тащить в свой дом и намазывать на себя все, что ни попадя, что дешевле и красивее оформлено. В составе средства могут быть сильнейшие химические вещества, настолько активные, что они просто уничтожают поверхность», — предупредила эксперт.

Чтобы не столкнуться с неприятными последствиями, Мухина рекомендует обращать внимание на производителя, состав средства, выбирать проверенные товары и бренды, заслуживающие доверия.

«Также обращаем внимание на отзывы, в том числе лидеров мнений. Подделать эти отзывы сейчас стало труднее», — добавила дерматолог.

Американские исследователи выяснили, что многие бытовые чистящие средства содержат вещества, которые при вдыхании вызывают отравление мозга. Чем еще можно заболеть, если работать с бытовой химией без защиты, выясняла «Вечерняя Москва».