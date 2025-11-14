Ученые выяснили, когда начали формироваться породы собак

До недавнего времени считалось, что разные породы собак начали формироваться не так давно. Однако последнее исследование ученых доказало, что разнообразие форм и размеров домашних собак начало появляться более 11 000 лет назад.

Сегодня существует множество пород собак, которые имеют одного предка. Известно, что некоторые из самых древних пород включают салюки, лхаса и басенджи.

Но последнее исследование, проведенное международной группой ученых, показало, что разнообразие форм и размеров домашних собак начало появляться более 11 000 лет назад.

Об этом заявили ученые из Университета Эксетера и французского CNRS.

Исследователи проанализировали 643 черепа, принадлежащих современным и древним собакам и волкам. В последующем они проследили процесс изменения формы и размера черепов.

В результате оказалось, что уже в мезолите и неолите собаки сильно отличались друг от друга. Так, самый старый череп собаки, найденный в России, принадлежал питомцу, который жил 11 000 лет назад.

Кроме того, самые ранние этапы одомашнивания собак так и остались загадкой. Ни один из позднеплейстоценовых образцов не имел черепов, соответствующих доместикации.