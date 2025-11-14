Ученые выяснили, когда начали формироваться породы собак

Ученые выяснили, что породы собак начали формироваться 11 000 лет назад
До недавнего времени считалось, что разные породы собак начали формироваться не так давно. Однако последнее исследование ученых доказало, что разнообразие форм и размеров домашних собак начало появляться более 11 000 лет назад.
Сегодня существует множество пород собак, которые имеют одного предка. Известно, что некоторые из самых древних пород включают салюки, лхаса и басенджи.
Об этом заявили ученые из Университета Эксетера и французского CNRS.
Исследователи проанализировали 643 черепа, принадлежащих современным и древним собакам и волкам. В последующем они проследили процесс изменения формы и размера черепов.
В результате оказалось, что уже в мезолите и неолите собаки сильно отличались друг от друга. Так, самый старый череп собаки, найденный в России, принадлежал питомцу, который жил 11 000 лет назад.
Кроме того, самые ранние этапы одомашнивания собак так и остались загадкой. Ни один из позднеплейстоценовых образцов не имел черепов, соответствующих доместикации.