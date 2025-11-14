Что может вызвать рак во время уборки квартиры. Мнение ученых

Учёные назвали, что может вызвать рак во время обычной уборки квартиры. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Агентство по охране окружающей среды (EPA).

Причиной могут стать агрессивные средства.

«Химические вещества, такие как формальдегид, фталаты и летучие органические соединения, часто встречающиеся в чистящих средствах, способствуют загрязнению воздуха в помещениях. Агентство по охране окружающей среды (EPA) связывает это с респираторными проблемами и потенциально даже раком в тяжёлых случаях», — говорится в сообщении.

Некоторые бытовые чистящие средства и освежители воздуха содержат консерванты, включающие небольшое количество формальдегида. Длительный контакт с ними может повысить риск развития онкологических заболеваний. Особо опасно использовать агрессивные чистящие средства в ванной комнате, потому что это закрытое помещение с ограниченной вентиляцией.