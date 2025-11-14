Эффективная защита сада: почему молоко с содой лучше химикатов

Молочно-содовый​‍​‌‍​‍‌ раствор — очень эффективное щадящее средство для осеннего опрыскивания плодовых деревьев и кустарников. О том, как его использовать, рассказывает автор канала «На даче у деда Егора».

Для приготовления раствора возьмите 1 литр молока (лучше неразбавленного), 1 ст. л. соды и 9 л воды. Хорошо перемешайте, чтобы сода полностью растворилась, и залейте раствор в емкость для ​‍​‌‍​‍‌опрыскивания.

Опрыскивание можно проводить в ноябре после опадения листьев, но еще до сильных заморозков, в теплый безветренный день. Изготовленным раствором обрабатывают не только стволы, но и подкармливают им ветки и опавшую листву. Сода в данном случае выступает в роли фунгицида, уничтожая грибковые заболевания, а вот молоко является натуральным укрепителем иммунитета растений, благодаря его антисептическим свойствам и способности стимулировать защитные свойства растений.

Данный метод имеет множество плюсов: он безопасен для людей, животных, насекомых и почвы, дешев и прост в приготовлении, а также экологичен. Для усиления защитного эффекта можно провести дополнительную обработку ранней весной, до распускания почек. Этот раствор подходит для яблонь, груш, смородины, малины и других садовых ​‍​‌‍​‍‌культур.