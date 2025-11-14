Секрет бабушкиного огорода: невероятные свойства луковой шелухи

Луковая шелуха​‍​‌‍​‍‌ — почти бесплатное удобрение и защита сада и огорода. В ней содержится много полезных веществ: кверцетин, каротин, фитонциды, витамины группы В. Рецепт настоя удобрения универсальный: банку наполовину наполняют шелухой, заливают кипятком и настаивают 1-2 дня. Автор канала «Хозяюшка» пишет, что полученный концентрат разводят водой 1:2 для опрыскивания и 1:10 для полива под ​‍​‌‍​‍‌корень.

© ГлагоL

Настой​‍​‌‍​‍‌ из шелухи может не только помочь при пожелтении листьев огурцов, но и защитить томаты от фитофтороза, а также воспрепятствовать появлению тли, паутинного клеща, морковной мухи. Если вы собираетесь сажать картофель, то на дно лунки можно положить немного луковых остатков, которые защитят клубни от проволочника. При посеве моркови это будет отличным средством от дрозофилы. Кроме того, шелуху можно использовать как мульчу: она не только сохранит огородные культуры от пересыхания, но и предотвратит рост сорняков.

Если ее заделать в почву осенью, то она поможет улучшить структуру почвы, а полив рассады таким настоем поможет избежать черной ножки. Собирать шелуху можно в любое время года, нужно только хранить ее в сухом месте, рассыпанной по мешкам из плотной ​‍​‌‍​‍‌​‍​‌‍​‍‌ткани.