Кинолог объяснил популярность маленьких собак у городских жителей

За ними проще и дешевле ухаживать.

© Unsplash

Кроме того, сейчас роль питомца как защитника стала менее важной. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила владелица питомника декоративных пород собак Светлана Ермолаева.

«Конечно, бюджет очень важен в содержании собачки, и это будет разница — крупную собачку содержать, либо мелкую. Горожане предпочитают сейчас заводить некрупных собак, потому что они обращают внимание на финансовый аспект. Потому что очень часто первый вопрос, сколько мы тратим средств на одну собачку. Честно скажу, я до сих пор не знаю, мы не рассчитывали, но вопросы такие есть. Большая собака — это защита. И брать большую собаку в квартиру раньше было нормально. То есть у всех были большие породы. Со временем как-то безопасность стала меньше значить, и все переходят на маленькие породы. С ними проще».

