Пять мифов о посуде, в которые пора перестать верить

У многих из нас в серванте пылится бабушкин сервиз — красивый, с золотыми краями. Он «ждет особого случая», который годами так и не наступает. Яркие тарелки кажутся вульгарными, а пластиковая посуда в сознании прочно закрепилась как атрибут детских праздников и пикников. Мы привыкли относиться к сервировке с осторожностью и уважением к «правилам», которые часто не имеют под собой реальных оснований. Большинство этих убеждений основаны на устаревших представлениях или откровенных мифах. О том, как выбирать посуду, забыв об устаревших правилах, «Вечерней Москве» рассказала Регина ван Влит — декоратор, антиквар, основательница Gina Decor.

«Фарфор и хрусталь — только для праздников»

Традиция беречь «лучшее» пришла к нам из советских времен, когда качественные вещи доставались с трудом, их берегли для гостей. Страх разбить дорогую чашку или бокал также укрепил идею, что красота должна быть «заслужена». Но в богатых европейских домах XIX века и начале XX винтажные сервизы и хрусталь использовались ежедневно — именно для того, чтобы радовать глаз. И тут есть парадокс: чем чаще мы пользуемся красивой посудой, тем меньше боимся с ней обращаться. Красота не должна пылиться на полке — пусть она работает на нас. Начните с малого: выберите одну чашку для утреннего кофе и сделайте ее частью ежедневного ритуала. Хрупкую посуду лучше мыть руками, не ставить в посудомойку и хранить так, чтобы она не соприкасалась с другими предметами. И, главное, перестаньте бояться сколов — они не портят вещь, а становятся частью ее истории.

«Яркие тарелки возбуждают аппетит»

Маркетологи любят рассказывать о «волшебном» влиянии цвета на желание есть, особенно о красных и оранжевых оттенках. Эта идея подогревается псевдонаучными статьями, в которых путают психологию восприятия цвета с реальным воздействием на аппетит. Однако исследования не подтверждают прямую связь между цветом посуды и количеством съеденной пищи. Более того, красная тарелка иногда снижает аппетит. На восприятие еды сильнее влияет контраст между блюдом и тарелкой — чем он выше, тем аппетитнее выглядит еда. Поэтому выбирать посуду стоит исходя из личных предпочтений. Белые и пастельные тарелки универсальны и подойдут к любому блюду, а яркие можно использовать для настроения.

«Пластиковая посуда — только для детей и пикников»

Долгое время пластик ассоциировался с дешевизной и одноразовостью. Также бытовало мнение, что качественная посуда обязательно должна быть тяжелой. К этому добавлялись сомнения в безопасности материала. Но современные технологии меняют картину: есть пластик из меламина или бамбукового волокна, который прочен, долговечен и безопасен. Дизайнерская пластиковая посуда сегодня может выглядеть не хуже керамики или стекла, ее смело можно ставить на стол. Она особенно удобна для завтраков на балконе, обедов на даче и в семьях с детьми. Главное — смотреть на маркировку безопасности и избегать сомнительных производителей.

«Посуда должна быть в одном стиле»

Многие до сих пор боятся «неправильно» накрыть стол, если у них нет полноценного набора посуды. Виной тому — старые учебники по этикету и реклама, где на картинках всегда сервиз в одном стиле. Но в современной сервировке давно правит эклектика. Микс форм, эпох и материалов создает индивидуальность и делает стол живым, а не музейным. Секрет в том, чтобы выдержать общую цветовую гамму или повторяющиеся элементы: например, все тарелки разных рисунков, но в бело-синей палитре, или бокалы из разного стекла, но одинаковой формы. Так вы создадите композицию, а не хаотичное нагромождение.

«Дорогая посуда требует специального ухода»

Из поколения в поколение передавались страх «не трогай — разобьешь» и установка, что дорогую посуду можно мыть только в перчатках и чуть ли не шепотом. На деле большинство винтажных предметов середины XX века достаточно прочны, а современные материалы — еще надежнее. Фарфор и керамика спокойно переносят обычное мытье, а единственное, что действительно требует бережности, — это золотая роспись, которую лучше не тереть жесткими губками. Правила просты: избегайте резких перепадов температуры, мойте вручную мягкой губкой, сушите на полотенце и храните так, чтобы предметы не царапали друг друга. Аккуратность приходит с практикой, а вещи, которые лежат без дела, чаще ломаются при случайном прикосновении.

Красивая посуда — это не музейный экспонат, а часть повседневной жизни. Она создана, чтобы радовать нас, а не ждать в серванте «особого случая». Откажитесь от устаревших стереотипов: сервируйте стол каждый день так, как вам нравится. Утренний кофе в тонкой фарфоровой чашке или ужин на винтажных тарелках — это маленькая роскошь, доступная здесь и сейчас, и один из самых простых способов поднять себе настроение.

