Кинологи рассказали, как правильно подобрать одежду собаке

Холодная погода для короткошерстных и бесшерстных пород собак, питомцев с хроническими заболеваниями может быть губительной, поэтому с наступлением заморозков на прогулку им стоит выходить в комбинезоне или свитере, при подборке которых необходимо опираться на три основных показателя. Об этом ТАСС рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

При выборе одежды питомцу важно правильно подобрать размер. Кинологи советуют делать примерку непосредственно в зоомагазине и опираться на три показателя: длину спины (от основания шеи до основания хвоста), обхват груди (самую широкую часть грудной клетки сразу за передними лапами) и обхват шеи (на месте ошейника). Нужно учитывать и индивидуальные особенности пород, например, для такс существует отдельная линейка одежды из-за нестандартных размеров.

"Главный принцип - целесообразность, - сказал Голубев о необходимости одежды для четвероногих. - Для многих собак осенняя прогулка без комбинезона - это прямой риск для здоровья. А другим породам, напротив, лишняя одежда будет во вред. Не забывайте также о питомцах с хроническими заболеваниями - холод может выступать триггером для обострения болезни, а потому их всегда нужно утеплять".

В федерации пояснили, что в дополнительной защите нуждаются короткошерстные и бесшерстные породы, тогда как собаки с густой шерстью, такие как самоеды или сибирские хаски, хорошо переносят холод.

В зависимости от погоды питомца рекомендуется одеть в водонепроницаемый дождевик или утепленный комбинезон, или теплый свитер. И подобрать обувь, которая защитит лапы от переохлаждения и реагентов.

Кинологи пояснили, что при выборе одежды ориентироваться стоит на натуральные ткани - хлопок, шерсть. Также они советуют исключить варианты с мелкими деталями и элементами декора - собака их может проглотить.

"Одежда - это в первую очередь функциональная вещь, а уже потом - элемент стиля. Собаке не интересна мода, но очень важен комфорт в любую погоду. Отказ от утепления грозит болезнями, а также тем, что однажды собака будет бояться выходить на улицу", - подчеркнули в федерации.