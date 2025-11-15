Четыре ошибки в уходе за спатифиллумом: почему нет цветения

Многие думают, что спатифиллум отказывается цвести из-за какой-то вредности. По словам автора канала «Сад Фрейи», это происходит вследствие обстоятельств, которые мы легко можем исправить.

Некоторые сорта, в том числе крупнолистные и вариегатные, цветут менее охотно, поскольку развиваются медленнее. Молодые растения сначала наращивают зеленую массу и деток, и только тогда, когда достигают определенного размера, они начинают цвести — этот процесс может затянуться до года.

Дело все может быть и в неправильном освещении. Спатифиллум не тенелюбив, а теневынослив, но для обильного цветения ему нужен яркий рассеянный свет, без прямых солнечных лучей. Также наиболее охотно цветут молодые побеги, тогда как старые пучки листьев редко балуют нас повторным цветением.