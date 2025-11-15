Чистим трубы без химии: сода и уксус против засоров

Знакомый сантехник​‍​‌‍​‍‌ рассказал Ирине Полянской один секрет, как можно без затруднений быстро прочистить засор в раковине или ванне, которым она делится с нами в своем блоге. Этот способ по времени занимает 15-20 минут, и повторить его сможет любой, даже не имея навыков работы.

Сначала нужно опробовать вантуз — сильно надавить и сбить засор. Если не поможет, вычерпываем воду из раковины, засыпаем в слив стакан кальцинированной соды, затем, не медля, заливаем стакан уксуса (9%). Начинается бурная реакция с сильным пенообразованием — это нормально. Оставляем на 10-15 минут.

После этого заливаем 3-4 литра кипятка и возвращаемся к старому другу — вантузу. Для закрепления результата пропускаем через трубу горячую воду пару минут.