Профилактика вместо борьбы: как не допустить возвращения лишайника

Лишайники​‍​‌‍​‍‌ на яблонях являются симбиозом гриба и водоросли и чаще всего появляются при повышенной влажности и затенении. Автор канала «С грядки — к столу» говорит, что если рассматривать их с точки зрения экологии, то они выступают «индикатором» состояния воздуха. Чрезмерное же разрастание этих организмов может нанести вред дереву, приводя к гнили коры и ослабляя растение.

Главные причины появления лишайников — это загущенная крона, создающая тень и плохую вентиляцию, старая потрескавшаяся кора и общая сырость. Бороться с ними нужно начинать с прореживающей обрезки, которую проводят ранней весной.

Сам лишайник удобнее всего счищать вручную после дождя, когда он размокает. Очистки обязательно собирают и сжигают. Очень эффективна обработка ствола 5% раствором железного купороса (500 г на 10 л воды). После такой обработки большая часть лишайника отмирает и отпадает сама, а остатки легко счищаются. Для быстрой очистки можно использовать мойку высокого давления, но действовать нужно аккуратно, чтобы не повредить кору.