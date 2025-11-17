Меньше значит лучше: сколько порошка нужно для стирки

Стирка​‍​‌‍​‍‌ кажется понятной и привычной, но главный секрет, который удивляет многих, — правильная дозировка моющего средства. Авторы канала «Интерьер&Пространство» пишут, что старые принципы, где «кашу маслом не испортишь», не подходят для современных стиральных машин, особенно для высокоэффективных класса HE. Им нужно совсем немного специального средства — около 15 мл на цикл.

Часто​‍​‌‍​‍‌ опасность избытка моющего средства остается в тени, но она не менее страшна: пена, которая остается в результате, не только ухудшает полоскание, но и значительно сокращает срок службы техники. Кроме того, невыполосканные пенообразующие вещества могут стать причиной раздражения кожи и аллергий. О переизбытке жидкого средства для стирки будет сигнализировать излишнее пенообразование и неприятный запах из барабана, а также преждевременный износ тканей.

Если ошибка уже допущена, ее можно исправить. Для этого нужно еще раз загрузить белье в машину, всыпать полстакана пищевой соды и 1-2 ложки кислородного отбеливателя и провести интенсивную стирку при высокой температуре в течение 1,5-2 часа. После этого необходимо выполнить дополнительное полоскание, при котором не допускается использование моющих средств.