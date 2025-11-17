Как выращивать огурцы сорты «Монолит»

Огурец​‍​‌‍​‍‌ «Монолит» — один из самых популярных сортов, который радует огородников высоким урожаем. Автор канала «Огородные шпаргалки» пишет, что вы сможете собрать до 15 кг с квадратного метра.

Особенность сорта в том, что он не образует мужских цветов-пустоцветов, поэтому все после опыления превращается в завязи. Такие огурчики устойчивы к мучнистой росе и корневым гнилям, что позволяет культуре плодоносить до самых заморозков.

Начинать подготовку семян рекомендуется в конце марта. Предварительно замочите семена в слегка розовом растворе марганцовки, а затем разместите их в теплом помещении при температуре в 25 градусов для прорастания. Рассаду выращивают в стаканчиках на пол-литра на южном окне. Поддерживайте температуру не ниже 25°С днем и не выше 18°С ночью.

В начале мая высаживайте огурцы в теплицу по схеме 70×40 см, размещайте не более трех растений на квадратный метр. Обязательно замульчируйте почву соломой, а над пленкой натяните шпалеры высотой примерно 2 метра для вертикального выращивания.

Полив следует выполнять под корень теплой водой по десять литров на квадратный метр каждые два дня в сильную жару. За сезон достаточно провести 12-15 подкормок. Чередуйте органические и минеральные удобрения и обрезайте боковые побеги при высоте растения около метра. Урожай можно собирать рано утром каждые двое суток.