Хватит это выбрасывать: неожиданное применение хлама

фото: freepik.com

© ГлагоL

Прекратите выбрасывать то, что всегда без колебаний отправляли в мусорку, ведь этому хламу точно можно дать вторую жизнь. Автор канала «Советы для дома» поделился простыми и действенными способами, как это сделать.

Апельсиновые корки, настоянные на уксусе в течение недели, становятся эффективным чистящим средством для ванной комнаты. Оно хорошо справляется с известковым налетом и имеет приятный цитрусовый запах.

Втулки от туалетной бумаги помогут организовать хранение проводов. Свернутый кабель помещается внутрь втулки, что предотвращает спутывание. Для удобства можно подписать, для какого устройства предназначен провод.

Чистые упаковки от молока или сока можно использовать как одноразовые разделочные доски, особенно на природе. Бумажные пакеты подходят для хранения овощей и фруктов, так как предотвращают образование конденсата.

Из разрезанного тюбика от зубной пасты можно достать остатки средства. Им можно почистить белую подошву обуви или несколько раз почистить зубы, если новая паста забыта.

Пакетики с силикагелем из коробок от обуви впитывают влагу. Их можно класть в сумки, инструменты или шкафы. Периодически пакетики нужно просушивать в духовке при 100 градусах.

Настой из банановой кожуры, выдержанный два дня в воде, служит удобрением для растений благодаря содержанию калия, фосфора и магния.

Старую зубную щетку, нагрев и согнув, можно использовать для чистки под ободком унитаза. Она справляется с этой задачей лучше, чем любой другой инструмент.

