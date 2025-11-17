Как правильно ухаживать за изделиями из шерсти и кашемира

Шерсть и кашемир — материалы, которые переживают любые модные сезоны и остаются актуальными годами напролет. Но только при одном условии: за ними нужно ухаживать так, как они того требуют. Это не хлопок и не синтетика — здесь важна мягкость, деликатность и чуть больше внимания к каждому этапу. Стилист Алина Лобанова рассказала о важных правилах, которые помогут вашим любимым свитерам и шарфам прожить долгую, красивую жизнь.

© Freepik

Аккуратная стирка — основа долговечности

Шерсть и кашемир не любят частого намокания, поэтому стирать их нужно только при необходимости. Выбирайте ручной режим или деликатную программу с холодной водой, без активного отжима.

«Используйте специальные средства для шерсти — они сохраняют структуру волокна и не дают вещи сесть. И главное: никаких резких перепадов температуры — это враг номер один», — рассказывает эксперт.

Правильная сушка — без растягивания и деформации

После стирки свитер нельзя выкручивать или вешать на плечики: под тяжестью воды он растянется и потеряет форму. Аккуратно отожмите влагу, завернув вещь в полотенце, затем разложите ее горизонтально на сухой поверхности. Сушите вдали от батарей и прямого солнца — шерсть плохо переносит перегрев, от которого становится жесткой.

Регулярное освежение между стирками

Чаще всего шерсти не нужна стирка — ей нужен воздух.

«Проветривайте вещи после носки, дайте им отдохнуть на свежем воздухе или в хорошо проветриваемой комнате. Можно использовать пар — вертикальный отпариватель освежает волокна, убирает запахи, возвращает мягкость и природный объем. Для кашемира это особенно полезно: он словно оживает после пара», — подчеркивает специалист по одежде.

Защита от катышков — правильные инструменты

Катышки появляются даже на качественном кашемире — это особенность волокон, а не брак. Чтобы вещь оставалась аккуратной, используйте специальную машинку для удаления катышков, но очень деликатно. Хорошая мягкая щетка из натуральной щетины не только очищает, но и расправляет ворс, делая свитер ровнее. Главное — не давить слишком сильно, не делать резких движений и не спешить.

Хранение: простор, воздух и защита от моли

На лето шерсть и кашемир нужно убирать в тканевые чехлы или коробки, пропускающие воздух. Перед хранением вещи обязательно очищают и полностью высушивают — моль любит именно загрязненные волокна. Положите внутрь кедровые бруски, лаванду или другие натуральные репелленты. И никогда не храните любимый кардиган на вешалке — от этого вытягиваются плечи.