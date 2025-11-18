Зимний уход за геранью: проверенная система опытного цветовода

Зимой​‍​‌‍​‍‌ у герани опадают листья — это процесс обычный. Как правило, растение теряет до 65% зелени. Если опадение и пожелтение нижних листьев происходит равномерно, это нормально. А вот если желтеют верхушки побегов, то это повод для беспокойства, как заявляет автор канала «О Фазенде. Загородная жизнь».

Дать перезимовать герани можно на южных окнах при температуре 15-18°C, горшки должны дышать, располагаясь не менее чем в 20 сантиметрах друг от друга. Полив минимальный. Воду дают один раз в 10-14 дней, когда верхний слой почвы подсохнет на один-два пальца. Подкармливать герань азотными удобрениями и делать обрезку категорически запрещено.

В начале марта — середине февраля у той, что перезимовала успешно, появляются новые почки. Даже если герань потеряла большую часть листьев, но сохранила упругие стебли, она полностью восстановится к началу лета при правильном весеннем уходе.

