Названы домашние животные, которые помогут справиться со стрессом

Многим хочется завести питомца, который подарит ощущение спокойствия и домашнего уюта. Желание заботиться о маленьком друге делает жизнь осмысленнее, однако не каждый хозяин готов к ежедневным прогулкам и долгим уборкам. Издание Lady.Pravda.Ru напомнило, какие питомцы не требуют специфического ухода, за кем интересно наблюдать и тем самым снижать тревожность.

© Вести Подмосковья

Например, хомяки не требуют сложного ухода, хоть и достаточно активны: им достаточно клетки, колеса и сбалансированного питания, а также соблюдения их режима сна и бодрствования. Аквариумные рыбки давно расцениваются как питомцы, обладающие медитативным воздействием. Они идеально подойдут удаленщикам, которым хочется отвлечься от экранов во время перерыва.

Морские свинки общительны и не требуют выгула, им нужна просторная клетка и взаимодействие с хозяином. Мех шиншиллы не вызывает аллергии, эти пушистые зверьки купаются в песке раз в неделю, живут долго и любят тишину. Кролики любят внимание, но при этом остаются достаточно тихими, легко приучаются к туалету.

Домашние птицы тоже выступают антистрессом. Они создают атмосферу радости, любят наблюдать за людьми и иногда даже подпевают. В этом случае важно следить за чистотой клетки и разнообразием рациона пернатых питомцев. Черепахи живут десятилетиями, им нужен сбалансированный рацион, акватеррариум и правильное освещение. Лягушки и тритоны подойдут наблюдателям, как и размеренные улитки ахатины.