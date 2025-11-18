Правда о воде: разбираем популярные способы очистки

Много лет люди спорят, что полезнее — кипяченая, отфильтрованная или настоянная на серебре вода. Но специалисты отмечают, что речь стоит вести не о пользе, а о безопасности воды. Авторы канала «Политехнический музей» пишут о том, что все эти процедуры в основном направлены на удаление загрязняющих веществ, а не на повышение ее полезных свойств.

Кипячение по-прежнему считается самым надежным способом обеззараживания от патогенных микроорганизмов. При кипении разрушаются белки в клетках бактерий и паразитов, что делает воду безопасной. Многократное кипячение не превращает ее во вредную — это миф.

Обработка серебром менее эффективна. Оно действительно обладает антибактериальными свойствами, но для того, чтобы эффект был заметен, концентрация серебра должна быть в 10-20 раза выше, чем та, что считается безопасной для здоровья. Просто положить в воду серебряную ложку недостаточно для того, чтобы сделать ее безопасной.

Фильтрация — это наиболее универсальный метод. Механические фильтры задерживают большие частицы, угольные улучшают вкус и удаляют хлор, ионообменные смягчают воду, а мембранные системы обратного осмоса способны очищать воду даже на молекулярном уровне.