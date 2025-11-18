Агроном поделилась секретами сохранения свеклы свежей до весны

Агроном-селекционер Светлана Михайлова рассказала, что нужно знать, чтобы надолго сохранить всю пользу главного ингредиента борща.

Своя свекла – это всегда вкуснее и полезнее магазинной: никакой химии, только натуральный продукт. Но сохранить ее до весны удается не всем. Агроном-селекционер Светлана Михайлова в беседе с KP.RU поделилась секретами правильного выбора сорта и подготовки погреба, чтобы корнеплоды не испортились.

По словам эксперта, лучше всего зимует свекла среднего размера – диаметром 10–12 см. Слишком крупная быстро загнивает, а мелкая – подсыхает. Для хранения стоит выбирать среднеспелые, среднепоздние или поздние сорта – это всегда указано на упаковке семян.

Мытая свекла годится только для кратковременного хранения в холодильнике – максимум на неделю. Если хотите, чтобы овощи пролежали всю зиму, их нужно правильно подготовить и уложить в сухой, прохладный и чистый погреб.

Чтобы защитить урожай от грибка, стены и полки можно пройти паяльной лампой или побелить свежегашеной известью с добавлением медного купороса. Делают это в два этапа: первый слой, затем после высыхания – второй. Так свекла пролежит долго и останется в отличном состоянии, передает издание Atas.info.