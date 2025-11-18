Четыре кухонные хитрости, которые упростят жизнь

Несколько простых кухонных хитростей решат массу бытовых проблем. Эти советы от автора канала «1001 идея для дома» выручат любую хозяйку и сэкономят ей кучу времени и сил.

Чтобы очистить чугунные сковородки от жира, подогрейте в сковороде стакан воды, залейте туда 100 граммов соли и 50 граммов соды. Как только смесь закипит, снимайте сковороду с огня и выдерживайте так около часа.

Самый действенный способ очистки полотенец от пятен — полоскать их в горячей воде с добавлением пары столовых ложек поваренной соли. Оставьте их так на ночь, а утром постирайте с порошком.

Перед нарезкой острого перца чили смажьте руки растительным маслом. После обработки нескольких килограммов перца руки останутся невредимыми.

Перед использованием пылесоса поместите внутрь ватный диск, смоченный эфирным маслом. Во время уборки воздух наполнится приятным ароматом, а не запахом пыли, создавая ощущение свежести во всем ​‍​‌‍​‍‌доме.