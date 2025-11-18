Зимний сон для цветов: правила организации периода покоя

Некоторые​‍​‌‍​‍‌ комнатные растения должны отдыхать зимой. К этому списку относятся гиппеаструмы, цикламены, азалии, герани и кливии. Автор канала «Наш уютный дом» заявляет, что если их не уберечь зимой от холода, они будут плохо расти и не смогут ​‍​‌‍​‍‌цвести.

Оптимальная​‍​‌‍​‍‌ температура хранения растений зимой зависит от их вида. Кактусы и суккуленты выдержат понижение температуры до +5-8 градусов, пеларгонии и гиппеаструмы смогут комфортно зимовать при +10-14 градусах, а азалии и цикламены подарят бутоны, если зимой оставить их при +6-12 градусах.

Для такой зимовки отлично подходит утепленный балкон с широкими подоконниками. Следует только помнить, что растения не должны находиться вблизи холодного стекла и горячих воздушных потоков от батарей. Полив при пониженных температурах можно практически прекратить: поливать только после полного высыхания верхнего слоя грунта. Подкормки при этом полностью исключаются.

Признаки успешной зимовки растений станут известны весной: здоровые упругие побеги, обильная закладка бутонов и активный рост. Те растения, которые смогли получить полноценный отдых, имеют крепкий иммунитет и радуют своим видом в течение всего последующего ​‍​‌‍​‍‌сезона.