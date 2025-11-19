Как почистить подушки без стирки: нужны всего два продукта с кухни

Подушки теряют свежесть очень быстро, а частые стирки или визиты в химчистку не всегда удобны. Специалист по уборке Аллен Кивлах нашел простое решение, используя лишь два обычных продукта. Вам понадобятся только пищевая сода и уксус.

Снимите с подушки наволочку и чехол — их можно постирать отдельно. Саму подушку обильно посыпьте содой. Затем приготовьте в пульверизаторе смесь из равных частей воды и уксуса и тщательно сбрызните всю поверхность. Оставьте подушку на 30 минут, чтобы состав подействовал и подсох. После этого тщательно пропылесосьте изделие или пройдитесь по нему щеткой, чтобы удалить остатки средства, отмечает канал «Едим Дома» с Юлией Высоцкой».

Если за окном хорошая погода, эксперт советует вынести подушку на свежий воздух для проветривания — это окончательно устранит любые посторонние запахи. Важно помнить, что этот щадящий метод подходит не для всех моделей. Например, подушки с эффектом памяти могут пострадать от влаги, поэтому для них такой способ чистки не рекомендуется.

