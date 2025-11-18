Почему кошки считаются лучше антидепрессантов

Среди владельцев домашних животных бытует мнение, что кошки могут успокоить человека и воздействуют на психику как антидепрессанты. О том, как общение с домашними любимцами сказывается на нервной системе человека, «Вечерней Москве» рассказал ветеринар Михаил Шеляков.

© Вечерняя Москва

Кошки — живые успокоительные

По его словам, общение с кошками благоприятно сказывается на эмоциональном состоянии человека по нескольким причинам:

Снижается уровень тревоги

«Эти животные — эмпаты, поэтому считаются живым антидепрессантом для людей. Они хорошо понимают эмоции человека и способны забирать часть негатива на себя, освобождая человека. По этой причине люди, у которых есть животные, меньше болеют и дольше живут», — заверил Шеляков.

Проходят раны

Определенная частота мурлыкания кошки позволяет снизить болевые ощущения человека, заверил врач.

Нормализуется сердечный ритм

«Поглаживание кошки нормализует сердечный ритм за счет снижения гормонов стресса. Во время взаимодействия с кошкой вырабатывается гормон счастья (окситоцин), а уровень гормона стресса (кортизола) сокращается», — заверил Шеляков.

Страдают за человека

Однако, улучшая психологическое и физическое состояние человека, домашние любимцы могут пострадать сами, предупредил эксперт.

«Вытаскивая человека из депрессии или залечивая раны, кошки забирают часть негативной энергии и болезни себе. Этому есть научное подтверждение: нередко у кошек находят те же недуги, что и у их владельцев», — сказал Шеляков.

Поэтому, чтобы продлить жизнь своему питомцу, специалист рекомендовал не нервничать при нем по пустякам.

«Кошки очень чутко реагируют на стресс своего хозяина и начинают нервничать вместе с ним. На любую негативную ситуацию они реагируют наравне с людьми, но иногда жизненные обстоятельства не стоят тех нервов, которые человек разделил со своей кошкой в моменте. Лучше сначала проанализировать наедине с собой, а потом искать успокоение в своем питомце», — сказал Шеляков.

Собаки тоже спасают

Собаки наравне с кошками способны снижать уровень стресса у людей, заверил ветеринар.

«Этому есть эволюционное объяснение: раньше на охоту ходили только с собаками. Если все шло хорошо, человек возвращался с ней домой. Поэтому, когда в наши дни четвероногий друг находится рядом с хозяином, чувство тревоги угасает, наступает эйфория», — заключил Шеляков.

Также ветеринар рассказывал, что классическая музыка позволяет домашним питомцам справиться депрессией и негативными эмоциями, потому что такие мелодии напоминают их звуковой «лексикон».