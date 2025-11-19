Опасные сигналы: почему собака чешет ухо и трясет головой?

Если собака часто чешет ухо и трясет головой, это не просто жест, а важный сигнал. Игнорировать его ни в коем случае нельзя. За этим может стоять дискомфорт или начинающаяся болезнь.

Иногда причина может быть очень простой. После купания в ухо попала вода, песчинка или травинка. Обычно собаки справляются с этим сами. Но если тряска продолжается долго, влага могла остаться глубоко и спровоцировать воспаление, подсказывает автор канала Dog Breeds.

К сожалению, часто эти же признаки могут указывать на более серьезные проблемы. Самые распространенные из них — отит или ушной клещ. Оба случая требуют экстренной помощи ветеринара.

Как же понять, что случай экстренный? Обратите внимание на интенсивность. Если собака чешет уши не переставая несколько часов или дней, значит точно нужно показать специалисту.

При этом сами тоже сначала осмотрите ушную раковину. Покраснение, расчесы или ранки укажут на следы сильного зуда или боли. Скулеж во время почесывания говорит о возможном воспалении, которое причиняет боль. Любые выделения с неприятным запахом являются признаками инфекции.