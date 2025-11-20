Перечислены преимущества половинки елки в доме

В елочных магазинах России к Новому году продают елки-половинки, которые недавно начали набирать популярность в сети. Преимущества такого товара россиянам описали в магазине «Волшебные елки», пишет издание «Подъем».

По информации специалистов, такие половинки появились давно, несколько лет назад. Как правило, их приобретают для помещений, в которых мало свободного места для целой елки.

«В нашем магазине они пользуются спросом, но невысоким. Их выбирают в основном покупатели с ограниченным пространством: владельцы небольших квартир, офисов или тех помещений, где важно сохранить свободное место. Для таких случаев это действительно удобное решение: елка выглядит как полноценная спереди, занимает меньше площади и не мешает проходу», — объяснили они.

Что касается производства подобных моделей, для него не требуется пилить целую елку: на фабрике изначально проектируют каркас, количество веток и конструкцию под пристенный либо угловой формат, чтобы половинка дерева смотрелась симметрично и аккуратно, рассказали собеседники издания.

В магазине «Ленинградские Елки» отметили, что разброс цен на такие половинки составляет от 3 до 35 тысяч рублей.

Ранее россиян призвали убедиться в безопасности искусственной елки при ее выборе. Специалисты отметили, что она должна быть прочной, не иметь резкого запаха, твердо стоять на подставке и не осыпаться.