Какой сорт пионов выбрать для переднего края цветника

Для переднего края цветника идеально подходят невысокие, так называемые полукарликовые пионы. Их куст во время цветения достигает всего 50-60 см, что делает их настоящей находкой для ландшафтного дизайна. Таких сортов не так много, но они особенно ценны, ведь далеко не каждый пион может похвастаться и скромным ростом, и эффектными цветами, и красивой формой куста одновременно.

© ГлагоL

Один из таких — сорт «Mary Jo Legar» (Мэри Джо Легар). Это творение селекционера Роя Персона, который в 1978 году назвал его в честь своей помощницы. Сорт-хамелеон: вначале его махровые шаровидные цветки имеют темно-розовый окрас, который затем светлеет до нежно-розового, оставляя насыщенный цвет только в центре. При диаметре в 17 см эти цветы считаются достаточно крупными для полукарлика.

Кроме того, у этого сорта есть куча достоинств: прочные стебли, не требующие опоры, темно-зеленая листва и стабильная декоративность. Он хорош и в срезке, и в ландшафте, отмечает автор канала «Цветы в саду».

Карликовые пионы часто имеют простые цветки, а вот найти махровые при небольшом росте считается большой удачей. А когда к этому добавляется еще и насыщенный цвет, как у «Mary Jo Legar», это настоящий подарок для садовода.

