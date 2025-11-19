Ветврач объяснил, почему кошки метят территорию

Кошки могут оставлять метки из-за природного инстинкта или стресса. Об этом Pravda.Ru рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

© РИА Новости

Он уточнил, что чаще всего домашние животные поступают так, поскольку их природный инстинкт заставляет обозначать границы или привлекать партнера. При этом у кастрированных питомцев такое поведение может сигнализировать о психологических или медицинских причинах, а также недостатке внимания, страхе или внешних раздражителях.

«Если кастрированная кошка начинает метить, это уже повод обратиться к врачу. Такое поведение может быть связано с циститом, нарушением обмена веществ или другими заболеваниями. Лучше исключить болезни и не откладывать визит к специалисту», — заключил Шеляков.

