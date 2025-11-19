"Никакого стресса": кинологи назвали россиянам пять самых послушных пород собак
Кинологи оценивают четвероногих по двум главным критериям – умению слушаться и особенностям характера. После опроса владельцев, проведенного в 2025 году, эксперты поделились с россиянами рейтингом самых дисциплинированных пород. Как отмечает ИА Stavropol.Media, с такими псами владельцы не испытают ни сложностей, ни стресса. Вот что получилось:
- Лабрадор ретривер – абсолютный чемпион со 100 баллами. Дружелюбные, легко обучаемые и абсолютно безопасные для хозяев. Владельцы в один голос называют их поведение образцовым.
- Ротвейлер – 92 балла. Серьезные, но удивительно послушные. Почти не портят вещи и уверенно выполняют команды даже без поводка.
- Ши-тцу – 91 балл. Миниатюрные очаровашки, которые редко прыгают на людей и почти никогда не тянут в пасть лишнее. Правда, могут слегка выпрашивать угощения со стола.
- Кане корсо – 89 баллов. Воспитанные, исполнительные и аккуратные с вещами. Из минусов – иногда могут облаять прохожего.
- Золотистый ретривер – 89 баллов. Добродушные, надежные и верные друзья, которые редко убегают. Иногда, правда, любят полаять.