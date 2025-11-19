Дизайнер рассказала, как украсить дом к Новому году со вкусом

Чтобы новогодний декор не выглядел слишком кричащим, лучше отказаться от изобилия блесток, массивных гирлянд с разноцветными лампочками и пластиковых фигурок разных оттенков, рассказала life.ru дизайнер Ксения Кузнецова.

"Сейчас такой декор воспринимается как безвкусный и вышедший из моды", - сказала она.

Кузнецова рекомендовала взять за основу принцип сочетания максимум трех оттенков. По ее словам, это позволит подчеркнуть атмосферу праздника без излишнего визуального хаоса.

Кроме того, говорит дизайнер, в оформлении праздничной атмосферы можно использовать декор из натуральных материалов: ягоды, шишки, ветки хвои и текстиль с выразительной фактурой. Он смотрится лаконичнее и глубже по смыслу.

Эксперт также посоветовала придерживаться единого сценария в декорировании разных помещений дома или квартиры.