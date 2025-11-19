Россияне полюбили конкретный вид елочных игрушек

Елочные игрушки с героями советских мультфильмов особенно популярны у москвичей на маркетплейсах в 2025 году. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службах ряда онлайн-площадок.

«С начала ноября оборот елочных игрушек на площадке в Москве вырос на 70%, а в натуральном выражении – на 63% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Чаще всего в этом году покупали парное украшение "Две горлицы", на втором месте – стеклянная ретроигрушка с ручной росписью. Также мы наблюдаем тренд на игрушки по мотивам советских мультфильмов, например, с котом Матроскиным и почтальоном Печкиным», – сообщили в пресс-службе Wildberries.

В пресс-службе «Яндекс Маркета» также отметили популярность героев советской мультипликации в новогоднем декоре.

«В ноябре 2025 года москвичи чаще всего покупают елочные игрушки с героями советских мультфильмов – "Винни-Пуха", "Ну, погоди!" и других, а также украшения с символом 2026 года – красной огненной лошадью», – пояснили в компании.

Как рассказали Агентству «Москва» в пресс-службе сервиса «Авито», в столице интерес к товарам с новогодней тематикой активно начал расти уже в ноябре.