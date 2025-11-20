От уютного сканди до яркого диско: как украсить новогоднюю елку

Декор новогодней елки в 2026 году подчиняется трем главным правилам. Украшать зеленую красавицу с учетом пожеланий главного символа года, Огненной Лошади. Добавить в декор акценты красного, терракотового, золотого цвета и фигурки лошадей. Выбирать экологичные материалы. И главное — кастомизация. Ваша личная история должна быть важнее всех трендов.

© ГлагоL

Дизайнеры предлагают несколько актуальных идей. Вместо бантов попробуйте водопад из струящихся лент. В металлических украшениях выбирайте медь, бронзу и теплое золото «шампань». Для деловы пространств актуальны монохромные композиции, где один цвет обыгран в разных фактурах. В загородных домах и для семейных праздников уместен лесной стиль с грибами, ягодами, шишками и мхом, отмечает канал

«Salon Home Decor — Посуда Декор Сервировка».

Не теряют актуальности винтажные стеклянные игрушки, которые можно сочетать с современной подсветкой. Также в тренде два полюса: скандинавский минимализм и яркий максимализм. Для создания настроения праздника подойдут ретро-диско элементы, например, мишура, диско-шары и неон. Семейную атмосферу подчеркнут пряничные сюжеты и «сладкие» украшения.

В этом году очень важна персонализация. Именные подвески, фото-рамки и сувениры превратят елку в уникальную историю вашей семьи.