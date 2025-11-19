Специалисты объяснили, почему высокие потолки тревожат женщин

В вопросах интерьера женщины чаще отдают предпочтение низким потолкам, а мужчины — высоким. Об этом «Газете.Ru» рассказала дизайнер из Московского художественно-промышленного института Наталья Панкова.

© Freepik

«Высокие потолки дают ощущение свободы и легкости — прекрасно для библиотек и общественных залов, где нужно чувствовать себя раскованно. Но для отдыха многим людям, особенно женщинам, комфортнее невысокие потолки. Они создают ощущение защищенности, почти пещерного уюта. Мужчины чаще предпочитают простор — возможно, дело в эволюционных ролях: охотнику нужен обзор, а хранительнице очага — безопасное укрытие», — рассказала эксперт.

Она также отметила, что самое сильное влияние оказывают не дизайнерские изыски и не модные цвета, а самая обычная зелень.

«Живые растения в горшках, деревянные поверхности, вид на парк из окна — все это снижает уровень кортизола, того самого гормона стресса, который заставляет нас дергаться по пустякам. Особенно остро на природные элементы реагируют люди старше шестидесяти. Молодежь может спокойно сидеть в бетонной коробке с неоновой подсветкой, а вот у старшего поколения потребность в живых растениях и натуральных материалах выражена намного сильнее», — добавила дизайнер.

Панкова заявила, что не меньшее влияние на психику человека оказывает свет в интерьере.

«Яркие, хорошо освещенные помещения воспринимаются как безопасные и располагающие к отдыху. Мрачные углы, напротив, включают древний инстинкт тревоги — в темноте может притаиться опасность. Причем важен не только уровень яркости, но и качество освещения. Дневной свет поддерживает наши биологические ритмы и улучшает настроение, а холодные лампы дневного света могут незаметно накапливать раздражение. Для комфорта нужен теплый спектр и равномерное распределение — без драматических теней и резких контрастов», — отметила она.

Что касается цвета, по мнению эксперта, он работает тоньше, но имеет значение.