Неприхотливые растения для самых забывчивых: 5 неубиваемых вариантов

Если у вас регулярно гибнут комнатные растения, возможно, вы просто выбрали не те виды. Ноябрь считается идеальным временем, чтобы завести неприхотливых зеленых питомцев, которые простят вам и забывчивость, и нестабильный график.

Выносливое растение можно определить по четырем признакам: толстые листья, накапливающие воду; равнодушие к свету; медленный рост; и мощная корневая система. При выборе честно оцените свои привычки: как часто вы бываете дома и на какую сторону выходят ваши окна, отмечает канал «Идеальный огород».

Вот пять проверенных видов для забывчивых хозяев:

Замиокулькас может обходиться без полива до трех недель. Его толстые стебли хранят запас воды, а само растение довольствуется скудными подкормками и любым уголком квартиры. Единственное, чего он боится, это перелив. Это может привести к загниванию корней.

Сансевиерия может выжить даже в слабоосвещенных помещениях, например, в ванной. Она выдерживает широкий диапазон температур и требует полива не чаще раза в две-три недели.

Толстянка («денежное дерево») запасает влагу в мясистых листьях. Кстати, это растение гораздо чаще страдает от избыточного полива, чем от засухи.

Хлорофитум считается идеальным вариантом для начинающих. Его можно поливать, когда листья теряют упругость. Они после полива быстро восстанавливается после полива. Это растение легко размножается дочерними розетками и непритязателен к условиям.

Алоэ остистое сочетает выносливость с практической пользой. Его толстые листья позволяют ему обходиться без воды до месяца. При недостатке света он вытягивается, а на ярком солнце приобретает красноватый оттенок.