Дизайнер объяснила, как рассчитать оптимальную высоту елки в квартире

Компактные ели стали одним из главных трендов новогоднего сезона–2025/2026, рассказали дизайнеры. По каким параметрам выбирать искусственное дерево и во сколько обойдется покупка – в материале Москвы 24.

Тренд на минимализм

Одним из главных трендов новогоднего сезона в 2025 году стали елки-половинки для небольших квартир, которые устанавливаются вплотную к стене. Как рассказала Москве 24 дизайнер интерьера, декоратор Ирина Макарова, они могут быть достаточно высокими, пушистыми, но при этом занимают в два раза меньше пространства. Стоят они в среднем от 2–3 до 16 тысяч рублей, при этом на маркетплейсах можно найти более дешевые варианты, отметила эксперт.

Также популярными стали подвесные и настенные елки, являющиеся спасением для маленьких квартир, студий, а также семей с маленькими детьми и питомцами. Такие варианты легкие, аккуратные, могут быть как из искусственной, так и из живой хвои. И цены на них не такие уж большие – вполне можно найти вариант в районе 2–4 тысяч рублей.

Если места в доме совсем немного, необязательно ставить елку – можно купить еловые венки, а также составить букеты и настенные композиции из веток, что поможет создать праздничную атмосферу, подчеркнула дизайнер.

Важно помнить, что от искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея.

"Хотя в начале может быть легкий технический, но у качественных вариантов он, как правило, быстро выветривается", – предупредила эксперт.

Кроме того, нужно обратить внимание на плотность веток: чем гуще крона и ровнее форма, тем дольше прослужит такое изделие, а елка будет смотреться эффектнее.

Еще один важный нюанс – дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера. Если он сам по себе яркий, елку лучше выбирать в сдержанных тонах. Классическая зеленая – это самый универсальный вариант: не спорит с пространством и дает ощущение настоящего, подлинного праздника. В качестве альтернативы можно взять вариант как бы припыленный снегом, что будет создавать мягкую зимнюю атмосферу.

Если интерьер в сдержанных тонах, то можно поэкспериментировать и выбрать, например, белую, розовую или синюю елку. Однако в таком случае важно спросить себя, действительно ли хочется часто видеть в доме такой нестандартный элемент декора, потому что в большинстве случаев искусственное дерево выбирают не на один сезон, подчеркнула Макарова.

Накануне дешевле

Не менее важно правильно выбрать размер елки – это поможет такому элементу новогоднего декора удачно вписаться в интерьер, пояснила Москве 24 дизайнер интерьеров, архитектор Катерина Коваленко.

По ее словам, оптимальная высота рассчитывается следующим образом: между верхушкой и потолком должно оставаться не менее 15–20 сантиметров. Такое пространство необходимо для установки навершия (например, звезды) и для сохранения визуальной гармонии.

По конструкции самыми удобными являются сборные модели "зонтик" – их проще хранить, а устанавливать раз в год не составит труда. Тем более что шарниры меньше изнашиваются от многократных сборок. А вот отгибная система часто быстрее приходит в негодность, так как каждый раз ветки приходится расправлять.

Елки с литой хвоей максимально похожи на натуральные и считаются реалистичным и долговечным, но и наиболее дорогим вариантом, отметила эксперт.

"Более бюджетным вариантом станет елка с хвоей из ПВХ на проволочном основании. Ветки при этом получаются достаточно мягкими и пушистыми, но при близком рассмотрении не выглядят натурально. К тому же со временем иголки могут слеживаться и осыпаться", – пояснила дизайнер.

Она отметила, что особое внимание при выборе новогоднего дерева также стоит обратить на подставку. Самый надежный и устойчивый вариант – металлический с прорезиненными ножками, который к тому же защитит пол от царапин.

В свою очередь, маркетолог, экономист Никита Шатохин отметил в разговоре с Москвой 24, что при выборе елки у покупателя фактически есть два сценария. Первый – приобрести заранее, когда на рынке много предложений.

В таком случае можно спокойно подобрать нужные высоту, форму, тип хвои, цвет. Цена при этом будет обычной, без выраженных скидок.

Второй вариант – рискнуть и дождаться буквально последних дней перед Новым годом, поскольку пик сезонного спроса достигнут, дальше продажи обнулятся. В связи с этим продавцы традиционно начинают активно избавляться от запасов: появляются скидки, акции, распродажи. Можно купить дешевле, но всегда есть вариант, что выбирать уже будет не из чего – останутся модели, которые просто не раскупили, заключил маркетолог.