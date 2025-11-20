Названы самые распространенные ошибки при организации кухни

На кухнях обычно не только готовится еда, но и обсуждается наболевшее, встречаются близкие люди. Уют и функциональность здесь играют ключевые роли. Издание Lady.Pravda.Ru напомнило о самых распространенных ошибках при организации кухни.

© Вести Подмосковья

Так, одной потолочной лампы для кухни зачастую бывает недостаточно. Темные углы и неосвещенные рабочие зоны становятся препятствием к комфортной готовке - все-таки в этом процессе важен хороший свет. Не очень удачен и переизбыток открытых полок: сначала кажется, что хранить необходимое на виду удобно, однако затем эта идея оборачивается беспорядком и скоплением пыли.

Если сэкономить на вытяжке и вентиляции, можно столкнуться со множеством застоявшихся запахов, которые также способны впитываться в поверхности. Хаотичное размещение розеток по всей кухне приводит к тому, что к технике приходится тянуть удлинители, а это неудобно и некрасиво. Непродуманное расположение плиты, мойки и холодильника требует лишних движений, создается путаница и дискомфорт.