Почему клопы появляются в доме осенью и как от них избавиться

Осенью многие сталкиваются с неожиданной проблемой — появлением постельных клопов. Эти насекомые не только вызывают раздражение и зуд на коже и мешают спать, но также могут быть причиной аллергических реакций. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по домоводству Марины Рубенковой, почему осенью начинается нашествие клопов и как от них избавиться.

Как клопы попадают в квартиры и дома

По ее словам, чаще всего постельные клопы попадают в дома через вентиляцию, дверные и оконные проемы от соседей.

«Также клопов можно принести на одежде и обуви с улицы или с мягкой мебелью и матрасами, которые купили с рук. Даже после отпуска в отеле можно привезти этих незваных гостей в чемоданах или сумках вместе с вещами», — сказала она.

Специалист отметила, что в осенний период, когда становится холодно, клопы активно ищут теплые укрытия, поэтому появляются на дачах и в загородных домах.

Как понять, что в доме завелись клопы

Эксперт назвала признаки, которые указывают на наличие клопов в доме:

укусы на коже в виде дорожки из нескольких проколов;

красные пятна, которые появляются после сна и сильно зудят;

следы крови на постельном белье;

темные пятна экскрементов на поверхности кровати или стен;

наличие самих насекомых или их яиц.

«Клопы — это ночные насекомые, которые кусают человека во время сна. Если после сна у вас на теле появляются красные пятна, которые располагаются рядом друг с другом, они сильно чешутся и краснеют, то это верный признак появления постельных клопов. У некоторых людей они могут вызвать серьезную аллергическую реакцию, особенно у детей. Нежная кожа может реагировать сильными отеками и покраснениями, а при укусах в лицо могут даже заплыть глаза», — сообщила Рубенкова.

По ее мнению, при появлении характерных признаков нужно проверить постельное белье, матрасы и обивку мягкой мебели на наличие клопов.

«Они оставляют продукты своей жизнедеятельности на постельном белье в виде небольших черных точек и частичек чешуи. Так как это ночные насекомые, их проще всего обнаружить ночью или рано утром. Я рекомендую проверять не только матрасы и мягкую обивку, но и плинтуса, ковры, а также трещины и швы между досками, если вы живете в деревянном доме», — советует она.

Как избавиться от клопов навсегда

Как рассказала Рубенкова, чтобы избавиться от клопов самостоятельно, можно воздействовать на них высокими температурами, тогда насекомые погибнут.

«Нужно постирать все постельное белье и полотенца в стиральной машинке при температуре 60–90 градусов. Также необходимо пройтись отпаривателем или утюгом по матрасам и мягкой мебели. Однако клопы могут спрятаться в глубь матраса или дивана, где их не достанет высокая температура», — предупредила она.

Собеседница «ВМ» рекомендует обратиться в службу дезинфекции, чтобы обработать квартиру профессиональными средствами, которые более эффективны в борьбе с этими вредителями.

«Не стоит использовать дихлофос и другие химические средства от клопов самостоятельно, особенно если в доме есть животные и маленькие дети. Это может закончиться отравлением и даже летальным исходом, если не соблюдать меры осторожности. Лучше обратиться к дезинсекторам, которые знают, какие средства эффективны от постельных клопов и сделают все аккуратно», — считает она.

Помимо этого, эксперт по домоводству добавила, что, если человек живет в многоквартирном доме и у него завелись клопы, нужно предупредить об этом соседей и искать источник, который мог стать причиной распространения насекомых.

«Часто бывает так, что клопы ползут в другие квартиры из жилья, где живут неблагополучные граждане или пожилые люди, которые не в состоянии поддерживать чистоту или приносят вещи с помоек. В таком случае бессмысленно выводит клопов только у себя дома, нужно уничтожать их в квартире-источнике, чтобы предотвратить их повторное появление», — заключила она.

