Кинолог рассказал о принципах здорового собачьего рациона

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев напомнил владельцам собак, что правильно составленный рацион — основа здоровья и долголетия питомца.

© Freepik

Питание должно быть строго сбалансировано по содержанию белков, жиров, витаминов и минералов, независимо от выбора между натуральной пищей и профессиональными кормами, объяснил специалист в разговоре с РИАМО.

По его словам, универсальной диеты для всех животных не существует — рацион необходимо подбирать индивидуально с учётом возраста, размера и уровня активности собаки. Особое внимание следует уделять контролю объёма порций, используя кухонные весы для точного дозирования.

Голубев также предупредил, что кормление со стола опасно для здоровья животных и способствует развитию вредной привычки попрошайничества.

