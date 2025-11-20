Дизайнер объяснил, как использовать мебель в русском стиле в квартире

Новый русский стиль с мебелью из натурального дерева и золотой фурнитурой станет трендом в 2026 году. Об этом «Газете.Ru» рассказала дизайнер в мебельной компании VERESK Яна Карпинская.

© Unsplash

«В интерьере лучше использовать натуральные материалы, например, дерево. Можно найти мебель из массива или отделанную шпоном. Альтернативой может стать также корпусная мебель из ЛДСП с деревянным дизайном. А плавная орнаментная фрезеровка получается на фасадах из МДФ. Керамика/изразцы/роспись — иногда интегрируются как отделка мебели или мебельных элементов. Например, столешница с росписью под гжель. А золотая фурнитура — тренд 2026 года. Можно не бояться делать такие ручки, они прекрасно смотрятся с деревянным декором и другими оттенками», — рассказала эксперт.

Дизайнер заявила, что в русском стиле акценты лучше ограничить до 20% от общего интерьера, чтобы сохранить баланс.

«В современной мебели формы чаще упрощены — нет перегруженной декоративности, но есть отсылки к народному промыслу и деревянному зодчеству: например, в корпусной мебели многие компании делают фасады с орнаментной фрезеровкой», — рассказала Карпинская.

Она также отметила, что в русском дизайне встречаются арочные и шатровые линии, напоминающие купола.

«Это может выражаться и в фрезеровке на фасаде, и в декоре. Например, светильники с купольной формой. В таком виде мебель может казаться массивной, но без лишней тяжести. Часто дизайнеры используют добротные формы и размеры, напоминающие утварь русской избы. Для мебели в русском стиле есть традиционная палитра: красный, бордовый, золотистый, зеленый и синий. Выбирать нужно глубокие, но не кричащие оттенки», — посоветовала дизайнер.

По ее словам, для того, чтобы внедрить элементы Нового Русского стиля в свой интерьер, стоит обращать внимание на мебель с резьбой и фрезеровкой.