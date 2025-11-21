Химик ответил, когда силиконовые формы для выпечки становятся опасными

Практически каждая хозяйка пользуется сегодня силиконовыми формами для выпечки, не зная о том, что они могут быть опасны. Дело в том, что пока нет сертификации подобных изделий. Производители и продавцы очень легко могут подменять изделия из пищевого силикона формами из силикона технического, рассказал «Газете.Ru» химик, преподаватель кафедры химии и технологии переработки эластомеров РТУ МИРЭА, эксперт Силиконпром и Pocketkey Александр Михалев.

© Freepik

«Технический силикон в масс-маркете, особенно при покупках кулинарных форм на маркетплейсах, встречается с удручающей частотой. Примерно в одном случае из трех. Качественное изделие не должно пахнуть вообще. Любой технический запах – это причина решительно отказаться от покупки. Профессиональные термостойкие формы бывают только трех цветов: черного, белого или красно-кирпичного. Любые другие цвета говорят об отсутствии нужных стабилизаторов в рецептуре силиконовой смеси, из которой приготовлено данное изделие. Проверьте эластичность. Качественный силикон хорошо тянется и быстро возвращается в исходную форму», – объяснил специалист.

Если форма для выпечки, которую вы присмотрели к покупке, прошла тест на запах, цвет и эластичность, важно помнить о правилах их эксплуатации.