Могут ли новые счетчики завышать показатели потребления

Счетчики электроэнергии в России должны быть заменены на интеллектуальные приборы, которые позволяют передавать данные о потреблении без участия жильцов, заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Однако у потребителей возникают опасения: не будет ли интеллектуальный прибор завышать показатели и тем самым увеличивать расходы россиян? Приведет ли замена устройств к повышению счетов за ЖКУ, разбиралась «Вечерняя Москва».

Мнения разделились

По мнению эксперта по разрешению споров в сфере ЖКХ Сергея Сергеева, опасаться в этой ситуации нечего.

Во многих домах уже стоят такие интеллектуальные приборы. Они должны быть заменены согласно соответствующему постановлению правительства, — подчеркнул собеседник «ВМ».

Сергеев обратил внимание на то, что установкой интеллектуальных приборов занимаются управляющие организации. Он считает, что не стоит переживать о том, что такие устройства якобы будут «накидывать сверху» лишние показания.

Реальные истории потребителей

Председатель союза жилищных организаций Москвы, юрист Константин Крохин придерживается иного мнения. Он поделился личным опытом: установка интеллектуального прибора в его доме и в соседних зданиях привела к тому, что жильцы якобы стали потреблять в среднем на 25–30 процентов электроэнергии больше.

Тарифы были повышены на два процента, и за счет этих денег поставщики должны были поменять старые счетчики на интеллектуальные. В итоге не только у меня, но и у жильцов других домов потребление якобы увеличилось — от 25 до 30 процентов, — рассказал собеседник «ВМ».

Крохин порекомендовал людям, которые еще не прошли процедуру замены приборов, не менять их на интеллектуальные и дальше, если есть возможность избежать этой процедуры законным путем.

Это решение о замене приборов было принято в 2022 году, тариф был повышен на два процента, но устанавливать новые счетчики не торопились. И вот уже четвертый год их все еще устанавливают, — указал юрист.

Там, где замена уже произошла, потребители не могут проверить показания новых счетчиков, поскольку они не являются их собственностью.

Даже если у нас есть подозрение, что он показывает неверные объемы потребления, мы не можем снять счетчик, провести экспертизу. Это не наша собственность. То есть мы стали бесправны в этой части. А если обратиться к компании, установившей счетчик, то там скажут, что все в порядке. И проверить эту историю никто не может, — обратил внимание эксперт.

По его словам, другая ситуация произошла с его родственниками, которые проживают в СНТ. Там жильцов убедили поставить новые счетчики, но так как это были не многоквартирные здания, с каждого дома взяли средства на установку приборов. Однако установили им не новые устройства, а обычные старые.

У людей возникают опасения не на ровном месте, а потому, что они общаются друг с другом и с теми, кто через это прошел. И везде, где произошла замена счетчиков, — либо возникло завышение показаний, либо была установка обычных приборов вместо интеллектуальных, но за огромные деньги. И это безобразие продолжается, — заключил Крохин.

