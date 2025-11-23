Секрет чистоты экрана: почему нельзя использовать привычные средства

Большинство​‍​‌‍​‍‌ известных средств для очистки экранов могут их на самом деле повредить. Производители телевизоров предупреждают, что агрессивные растворители в составе обычных чистящих средств для стекол способны уничтожить антибликовое покрытие экрана, оставив на нем полосы и пятна. О том, как правильно очистить телевизор, рассказывает автор канала «Наша жизнь».

Поскольку экран сделан из стекла, некоторые могут предположить, что для его очистки подойдет любое средство для стеклянных поверхностей. Однако это худший вариант. Современные экраны имеют антибликовое покрытие, которое уменьшает отражения. Агрессивные растворители могут повредить или уничтожить это покрытие. На поверхности останутся полосы, обесцвеченные области или пятна.

В компании Samsung подчеркнули, что нельзя использовать средства, которые содержат бензол, спирт или аммиак. Они могут нанести непоправимый вред ЖК-экрану. В HG же призвали не протирать экраны уксусом, денатурированным спиртом, очистителем для стекол или универсальным чистящим средством.

Оказалось, что даже «очистители экранов», которые продаются в свободном доступе, не всегда безопасны для телевизоров. Нужно внимательно смотреть, что входит в их состав. К счастью, существует безопасный и доступный вариант, о котором мало кто знает, — дистиллированная вода. Она не содержит минералов, которые могут оставлять отложения. Возьмите мягкую и сухую салфетку из микрофибры, чтобы смахнуть пыль с поверхности. Затем смочите ее в дистиллированной воде и аккуратно протрите ​‍​‌‍​‍‌экран.