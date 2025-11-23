Гербициды против вьюнка: когда обрабатывать для максимального эффекта

Вьюнок — это​‍​‌‍​‍‌ многолетнее растение с корневищами, растущее на любой почве. Его белые корни очень хрупкие, и при попытке вытащить их легко отламываются, а из оставшихся в земле частиц быстро вырастают новые побеги. Весной создается впечатление, что сорняк побежден, но стоит почве прогреться, и вьюнок снова рядом. О том, как бороться с этим красивым, но сорняком, рассказывает автор канала «С грядки — к столу».

Из агротехнических методов борьбы самыми эффективными стали ручная перекопка почвы с извлечением всех корней и засеивание земли сидератами — горчицей белой или рожью, которые подавляют рост вьюнка. Регулярная прополка также способствует сдерживанию распространения сорняка, а вот обламывание корней только укрепляет его.

Химические методы подразумевают применение гербицидов на основе глифосата. Эффективность обработки во многом определяется ее временем. Весной, когда начинает бежать сок, мы уничтожаем только надземную часть, а корень остается. Самое эффективное применение гербицидов — в разгар вегетации (июнь), до массового цветения, или осенью. Важно проводить опрыскивание в безветренную погоду и защищать культурные растения от попадания препарата.