Выбираем ежевику: самые сладкие и урожайные сорта

Сегодняшние​‍​‌‍​‍‌ сорта садовой ежевики могут спокойно посоревноваться с малиной по своей сладости и аромату. Благодаря трудам селекционеров появились разновидности с высоким содержанием сахаров, без колючек и с большой урожайностью, которые придутся по вкусу даже самым требовательным гурманам, как считает автор канала «Студия ART Story».

Из большинства сортов можно выделить несколько с уникальными вкусовыми качествами. «Джамбо» удивляет не только размерами ягод (до 30 г), но и тем, что в их вкусе полностью отсутствует кислота. Плотные сладкие ягоды этого сорта одинаково хороши как для употребления в свежем виде, так и для транспортировки.

«Гай» примечателен продолжительностью плодоношения (до конца сентября) и высокой урожайностью — до 15 кг с куста. Его бочковидные ягоды с плотной мякотью имеют насыщенный сладкий вкус. Чтобы ягоды были максимально сладкими, этот сорт нуждается в защите от прямых солнечных лучей.

«Лох Мери» — ежевика с нежной ягодой и изысканным десертным вкусом. Размер плодов средний, но сорт ценится именно за вкусовые качества и за декоративность — розовые цветки делают куст привлекательным.

«Тройная Корона» — проверенный временем американец с сочными и ароматными ягодами, которые не теряют сладости даже в жару. Быстрый рост и неприхотливость делают этот сорт хорошим выбором, если вы новичок в садоводстве.

«Честер Торнлесс» — сладкая ежевика, которая сочетает насыщенный вкус, высокую урожайность и хорошую зимостойкость. Плотные ягоды этого сорта отличаются повышенной сахаристостью. Их можно заготовить на зиму — заморозить, не боясь, что потеряются вкусовые качества.

Большинство современных сортов ежевики — бесшипные, что значительно облегчает уход и сбор урожая. Чтобы ягоды были максимально сладкими, им необходимо обеспечить режим полива и подкормки, а также достаточное освещение, за исключением сорта «Гай», который предпочитает рассеянный ​‍​‌‍​‍‌свет.